Seçimin 'egnelli' ayabı

T24- Türkiye’nin dört bir yanında, engelli ve yaşlılar oy kullanmakta güçlük çekti. Tekerlekli sandalyeliler ile yürümekte zorluk çekenlerin durumu zaman zaman trajik sahnelere yol açtı, bazıları oyunu bile kullanamadı.

Fatih Karaçalı'nın Hürriyet'te yayımlanan (13 Haziran 2011) haberi şöyle:

Antalya’da kırıklar nedeniyle vücudunda 16 platin bulunan 54 yaşındaki Güldane Değer, eşi Sümmane Değer ile birlikte oyunu kullanmak için Meltem Mahallesi’ndeki Muratpaşa Lisesi’ne geldi. 2. kattaki 2406 No’lu sandıkta kayıtlı olan Güldane Değer’in eşi, sandık görevlilerine eşinin engelli olduğunu, Başbakanlık genelgesi uyarınca sandığın görevli eşliğinde aşağı indirilip eşinin oyunun kullandırılmasını istedi.

Ancak sandık görevlileri hâkim kararı olduğu gerekçesiyle sandığı indiremeyeceklerini ve Güldane Değer’in yukarı çıkması gerektiğini söyledi. Durumu İl Seçim Kurulu’na bildirmelerine rağmen eşinin oy kullanacağı sandığın yine de ikinci kata verilmesine tepki gösteren Sümmane Değer, Başbakanlığın, engelliler için sandıkların görevliler eşliğinde aşağı indirip oy kullanmalarının sağlanacağı genelgesine uyulmadığını ve mahkemeye gideceklerini söyledi. Aynı okulda 39 yaşındaki Hüseyin Ekiz adlı felçli vatandaş da 2. katta bulunan 2402 No’lu sandığın aşağı indirilmesini istedi, ama kabul edilmedi. Uzun süre bekleyen Ekiz, vatandaşlar ve eşinin yardımıyla yukarı çıkıp oyunu kullandı.

3 kişi sandığa taşıyabildi

- Adana, Gazipaşa Mahallesi’ndeki Ziyapaşa İlköğretim Okulu’nda oy kullanmak isteyen gazi Mustafa Albayrak, merdiven engeliyle karşılaştı. Daha önceki seçimlerde sandığın bahçeye indirildiğini ancak bu kez indirmediklerini belirten 150 kilo ağırlığındaki Albayrak, 3 kişi tarafından tekerlekli sandalyesiyle birlikte 2’nci kattaki sandığa götürüldü.

- Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde, Gebze Lisesi’ne oy vermek için tekerlekli sandalyesiyle giden 70 yaşındaki Ramazan Durmuş’un sandığın aşağı indirilmesi isteğine olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine tekerlekli sandalyesinden inen Durmuş yanında getirdiği koltuk değnekleri yardımıyla merdivenleri tırmanarak 3’üncü kata güçlükle çıktı.

- Antalya’da Barbaros İlköğretim Okulu’nda koltuk değnekleri, tekerlekli sandalyeyle gelen yaşlılar, çocuklarının yardımıyla üst katlara çıkabildi. Tekerlekli sandalyesiyle okula gelen ve oğlunun yardımıyla 2’nci kata çıkan 85 yaşındaki Feriha Yılmaz, “Ben Atatürk’ün kızıyım. Bize bir kolaylık düşünülmeliydi. Ama buna rağmen çıkıp görevimi yaptım” dedi.

- İzmir Bornova’da Kars-Halil Atila İlköğretim Okulu’nda 2’nci katta oy kullanması gereken 95 yaşındaki Fadime Tatlı da, sandalyeyle taşındı. 86 yaşındaki Bahriye ve 84 yaşındaki Bayram Bayar çifti ise uzun süre yardım bekledi. Bayar çiftinin giriş katındaki öğretmenler odasında kullanmaları sağlandı.











Bahçede oyunu kullandı

- Antalya’nın Alanya İlçesi’nde geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçiren ve 4 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan 26 yaşındaki Hüseyin Karaca, Abdurrahman Alaaddinoğlu İlköğretim Okulu’na oy kullanmaya ambulansla getirildi. Sandık görevlileri okulun bahçesindeki ambulansa gelerek sedyede yatan Karaca’ya oyunu kullandırdı. Sandık görevlisi, Karaca’nın zarfını alarak kardeşi Fatih Karaca’nın eşliğinde okuldaki 1099 numaralı sandığa attı.

- Samsun, İlkadım’da, Necatibey İlköğretim Okulu’na akülü tekerlekli sandalyeyle gelen Ahmet Aktaş için de sandık indirilmedi. 3’üncü katta oy kullanabilmek için saatlerce yardım bekleyen Aktaş, “2011’de e-devlet uygulamasının olduğu bir dönemde bunların yaşanması üzüntü verici” dedi.

Sandığa yolculuk

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Ahmet Tuncer İlköğretim Okulu’nda oy kullanmaya gelen ayağı kırık 46 yaşındaki Fatma Karakoç, sandığa ulaşmak için 3. kata çıkması gerektiğini öğrenince şok oldu. Koltuk değneklerinin yardımı ile yürüyebilen Karakoç sandığa eşi Yaşar Karakoç’un sırtında güçlükle ulaştı. Karakoç, “Oyumu kullanmak uğruna çok acı çektim” diye konuştu.

Ağlayınca oy atabildi

Manisa, Turgutlu İlçesi, Halil Kale Fen Lisesi’ne oy kullanacağı sandığın 2’nci katta olduğunu öğrenen yürüme engelli 43 yaşındaki Naciye Başgör, “Ben nasıl oy kullanacağım?” diyerek ağladı. Başgör’ün ağladığını görenler, onu tekerlekli sandalyesiyle 2’nci kata çıkararak, oy kullanmasını sağladı.

Huzurevinden sandığa böyle taşındılar

Adana Huzurevi’nde kalan bakıma muhtaç yaşlılar servis minibüslerine balık istifi doldurularak, oy kullanmaya götürüldü. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce yönetilen huzurevinde kalan, bazıları tekerlekli sandalyedeki yaşlılar, çevredekilerden yardım alarak sandık başlarına gitti. Her seçimde aynı uygulamaya maruz kaldıklarını belirten huzurevi sakinlerinden 80 yaşındaki Sabahat Güfra, “Bize bu işkenceyi çektirmemelerini istiyorum” dedi.