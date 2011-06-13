-SEÇİMİN ARDINDAN PİYASALAR İSTANBUL (A.A) - 13.06.2011 - Seçimlerin ardından piyasalarda ilk işlem gününde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) güne yükselişle başlarken, döviz ve altın bir miktar geriledi. İMKB 100 Endeksi birinci seansa, cuma günü kapanışa göre 402,55 puan artarak 64.102,85 puan seviyesinden başladı. Seansın ilk yarısında da yükselişini sürdüren endeks, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,51 primle 64.026,59 puan seviyelerinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar ve avro güne, geçen haftaya göre gerileyerek başladı. Kapalıçarşı'da 1,5760 liradan açılan dolar şu dakikalarda 1,5710 lira, 2,2590 liradan başlayan avro ise 2,2550 lira seviyelerinden işlem görüyor. Serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5770 lira, avronun satış fiyatı ise 2,2820 lira olmuştu. Dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,5660 lira, en yüksek 1,5685 lira, satışta en düşük 1,5700 lira, en yüksek 1,5745 lira seviyesinde işlem görüyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 20 Şubat 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 11.40 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,05'e, bileşik getirisi de yüzde 8,78'e geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise önceki kapanışa göre gerileyerek 77,40 lira seviyelerin indi. -''SEÇİMİN ARDINDAN ALINACAK YA DA SATILACAK YENİ BİRŞEY YOK'' Osmanlı Portöy Genel Müdürü Murat Salar, piyasalarda seçim sonuçlarına dair bugün alınacak veya satılacak yeni bir şey bulunmadığını ifade etti. Buna bağlı olarak da piyasa açısından bundan sonrasının önemli olacağının altını çizen Salar, iktidar partisinin ekonomi konusundaki uygulamalarınını 9 yıldır sürdüğünü, piyasanın bu uygulamalardan memnun olduğunu, bunun devam edecek olmasının en azından negatif algılamanın önüne geçeceğini anlattı. Son dönemlerde siyasetin ekonominin önüne geçtiğini, bu seçimlerin ardından piyasaların tekrar yeni kurulacak hükümetin ekonomiye konsantre olmasını bekleyeceğini belirten Salar, iç siyasi tartışmaların geride kalmasının Türkiye açısından pozitif algılanabilecek bir gelişme olduğunu söyledi. Salar, piyasanın bundan sonra önündeki risklere bakacağını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Uzun zamandır konuşulan cari açık konusu var. Bugünkü açıklanan rakamlar sorunun devam ettiğini gösteriyor. Buna ek olarak enflasyon rakamları var. Piyasa bu iki konuya ağırlıklı bakacak diye düşünüyorum. Yani artık içerideki makro konulara sıra geldi. Seçimler dolayısıyla bekletilen kamu zamlarının olduğu biliniyor. Onların da gündeme gelmesiyle enflasyonun nerede duracağına bakılacak. Diğer taraftan cari açıkla mücadelede Hükümet genellikle mücadeleyi bankalar üzerinden yürüttü. Yeni dönemde başka enstrümanların gelip gelmeyeceği önemli. Yurt dışına bakıldığına ise global ekonomideki yavaşlama sinyalleri oldukça belirginleşti. Bunları da dikkate aldığımızda bir risk oluşuyor. Avrupa'daki sorunlar sürüyor. ABD'de de önemli yavaşlama sinyalleri geldi. Bir tek pozitif durum olabilir o da; temmuz ayında ABD'de 6 aylık bilançolar açıklanacak. Bu bir beklenti yaratabilir, negatif algılamayı öteleyebilir ya da yok edebilir.'' Salar, siyasetin artık biraz daha geride kalacağı, ekonominin ve icraatların biraz daha ön planda olacağı bir döneme girildiğini ifade etti. -''YABANCILARIN ÇIKIŞI CARİ AÇIKLA İLGİLİ''- Seçimlerin ardından yabancı yatırımcıların piyasalardaki durumuna ilişkin olarak ise Salar, ''Yabancıların algılamasının seçim sonuçlarıyla ilgili olacağını düşünmüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarının geçen yıl Ekim ayı sonlarında başladığını anımsatan Salar, oradaki çıkışın nedeninin de cari açıkla ilgili olan yeni politikalardan kaynaklandığını söyledi. Cari açıkla mücadelenin munzam karşılıklar aracılığıyla bankalar üzerinden yönetilecek olmasının yabancıların bankalardan çıkışını hızlandırdığını hatırlatan Salar, şöyle devam etti: ''Yabancıların seçimlerin sonucuna dair herhangi bir pozitif veya negatif beklenti içinde olduklarını sanmıyorum. Cari açık rakamlarının milli hasılaya oranını makul bir seviyeye çekeceğine dair işaret alınırsa yabancı yatırımcıların Türkiye'ye tekrar kuvvetli bir biçimde geleceğini düşünüyorum. Çünkü büyük resimde Türkiye'nin hikayesi pozitif olarak devam ediyor. Türkiye'nin bir kredi notu beklentisi var. Burada engel teşkil eden sorun cari açık.''