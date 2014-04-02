Seçimi kazanan CHP'li adaya mazbata verilmedi

Sivas'ın Ulaş İlçesi'nde rakiplerini geride bırakarak belediye başkanlı seçilen CHP adayı Hüseyin Gülkanat'ın yapılan itiraz sonucu daha önce mahkemeden 'Görevi kötüye kullanma' iddiasıyla açılan davada aldığı ceza nedeni ile seçilme yeterliliğine sahip olmadığına karar verildi.

Halife Yalçınkaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, 30 Mart'ta yapılan seçimlerde 702 oy alan CHP adayı evli 5 çocuk babası 67 yaşındaki Hüseyin Gülkanat, en yakın rakibi AKP'li İsrafil Göçgün'ün 37 oy önünde belediye başkanlığına seçildi.

Ancak AKP Ulaş İlçe Başkanlığı, Hüseyin Gülkanat'ın seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesi ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na müracaatta bulundu. Gerekçe olarak Gülkanat'ın 1998 yılında Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Görevi kötüye kullanma' iddiasıyla açılan davadan 1 yıl hapis ve 1 yıl süreyle memuriyetten yoksun bırakılma cezası gösterildi. İlçe Seçim Kurulu, yapılan itirazı inceleyerek kabulüne karar verdi. Gülkanat'ın cezanın infazından sonra 'memnu hakların iadesine' ilişkin bir kararı aldırmadığı gerekçesiyle mazbata verilmemesi kararlaştırıldı.

CHP itiraz etti

Daha önce İlçe'de SHP'den 1994 yılında belediye başkanı seçilen ve 5 yıl bu görevi sürdüren Hüseyin Gülkanat, CHP İl Başkanlığı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararla ilgili olarak Sivas İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gülkanat, seçim sonrasında AKP'nin önce yeniden sayım için itiraz ettiğini sonra da, kendisinin daha önceki bir davasıyla ilgili itirazda bulunduğunu belirterek, "Benim 2002'de almış olduğum cezadan dolayı iadei itibar evrağının bulunmayışını gerekçe gösterdiler. Benim sabıka kaydım yok. Şimdi bizi burada uğraştırıyorlar. Kendileri 'seçim sandıkta kazanılır' diyorlar, biz de sandıkta kazandık. Masada bize kaybettirmeye uğraşıyorlar" dedi.

AKP adayı İsrafil Göçgün ise başkanlığın kendilerine verilmesi gerektiğini belirterek, "Biz itirazımızı yaptık ve haklı bulunduk. Bu gelişmeden sonra BBP ve MHP seçimin yenilenmesi için İlçe Seçim Kurulu'ne başvuruda bulundu ama reddedildi. İl Seçim Kurulu kararını verecek. Seçimin yenilenmesi söz konusu değil, büyük ihtimalle bizim adımıza tescil edilecek" diye konuştu.