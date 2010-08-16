-SEÇİME KATILMAK İÇİN 57 PARTİ BAŞVURDU BİŞKEK (A.A) - 16.08.2010 - Kırgızistan'da Merkez Seçim Komisyonu'na (MSK), 120 sandalyeli parlamentonun yeni dönem milletvekillerinin belirleneceği 10 Ekimdeki genel seçime katılmak için 57 siyasi partinin başvurduğu bildirildi. MSK'dan yapılan açıklamada, seçim tarihinin resmen ilan edilmesinin ardından 5 gün içinde seçime katılmayı arzulayan partilerin başvuruların sona erdiği belirtilirken, buna göre 57 partinin başvurusunun değerlendirilmeye alındığı ifade edildi. Böylece, yaklaşık 10 bin avro tutarında kefaleti bankaya yatıracak her bir partinin komisyondaki kayıt sonuçları 2 gün sonra belli olacak. 10 Eylül itibariyle seçim kampanyalarına başlayacak partiler, 9 Ekimde kampanyalarını sona erdirecek. Ülkede 27 Haziranda referandum yoluyla kabul edilen yeni anayasa, Kırgızistan'ın parlamenter yönetim sistemine geçişini sağlanmıştı. Kırgızistan'da 7 Nisanda Kurmanbek Bakiyev iktidarının devrilmesinin ardından geçici hükümeti kuran muhalif liderler, meclisi feshetmişti.