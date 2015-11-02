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Dünya
Deutsche Welle

Seçime katılım oranına övgü

AB'den Türkiye'deki genel seçim sonuçlarına ilişkin ilk tepkiler gelmeye başladı. AB'li politikacılar Mogherini ve Hahn, seçimlere yüksek katılım oranını övdü.

02 Kasım 2015 12:56


AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından pazartesi sabahı Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan ilk açıklamada seçimlere yüksek katılım oranı övüldü. Açıklamada yüksek katılım oranının Türk halkının demokratik süreçleri desteklediğini gösterdiği kaydedildi ve

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı (AGİT) seçim gözlemcilerinin ilk raporunun beklendiği belirtildi.

Yeni hükümet ile sıkı bir işbirliği amacında olduğunu kaydeden AB'li politikacılar "AB ve Türkiye arasındaki ortaklığı güçlendirmek ve işbirliğini haklın refahı için her alanda geliştirmek amacıyla AB yeni hükümetle birlikte çalışacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TürkiyeMogheriniHahnDışişleriGüvenlik Yüksek Temsilcisi Federica MogheriniAvrupa KomisyonuJohannes HahnTürkGüvenlikTeşkilatıDeutsche Welle Türkçe dpa BD/AG

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