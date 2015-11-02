Seçime katılım oranına övgü



AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından pazartesi sabahı Türkiye'deki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan ilk açıklamada seçimlere yüksek katılım oranı övüldü. Açıklamada yüksek katılım oranının Türk halkının demokratik süreçleri desteklediğini gösterdiği kaydedildi ve

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı (AGİT) seçim gözlemcilerinin ilk raporunun beklendiği belirtildi.

Yeni hükümet ile sıkı bir işbirliği amacında olduğunu kaydeden AB'li politikacılar "AB ve Türkiye arasındaki ortaklığı güçlendirmek ve işbirliğini haklın refahı için her alanda geliştirmek amacıyla AB yeni hükümetle birlikte çalışacaktır" açıklamasında bulundu.