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Seçime katılacak partilerin milletvekili aday listesi

Partilerde aday olması beklenen sürpriz isimler hayal kırıklığı yaşadı...

12 Nisan 2011 03:00

T24 - 12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerine katılacak olan 18 siyasi parti, 11 Nisan 2011 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerini teslim etti. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Demokratik Sol Parti, Halkın Sesi Partisi, Saadet Partisi, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, Demokrat Parti, Hak ve Özgürlükler Partisi, Liberal Demokrat Parti, Hak ve Eşitlik Partisi, Milliyetçi ve Muhafazakâr Parti, Büyük Birlik Partisi resmi internet sitelerinde adaylarını yayımlarken; Türkiye Komünist Partisi, Yurt Partisi, Millet Partisi, Emek Partisi adaylarını açıklamadı.


Partilerin aday listelerini görmek için fotoğrafların üzerine tıklayınız...














































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