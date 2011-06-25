-SEÇİMDEN SONRA İLK BULUŞMA İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 18. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla başladı. Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurulda, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'un yapılacağı Dış Ticaret Kompleksi'ne gelişinde TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından karşılandı. Genel Kurul'un yapıldığı salona önce Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da Başbakan Erdoğan giriş yaptı. Başbakan Erdoğan'ı oturduğu yerden kalkarak karşılayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile el sıkıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 12 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez TİM Genel Kurulu'nda bir araya geldi. Genel Kurula, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı ve Zafer Çağlayan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vedat Akgiray, THY Genel Müdürü Temel Kotil de katıldı. Salonun dar olması nedeniyle katılımcıların bir kısmı da Genel Kurulu salon dışına kurulan dev ekrandan izledi.