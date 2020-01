Seçimden önce teftiş olmasın diye İstanbul'da iki madenci öldü!

İstanbul Sultangazi'de 29 Haziran'da iki işçinin can verdiği Has Beton taş ocağındaki göçükle ilgili bir ay önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'na bir şikâyet ihbarı ulaştığı ortaya çıktı.

Has Beton taş ocağı ile ilgili ihbar sonrası kurul, taş ocağını haziran ayı planına aldığı halde teftişe gitmedi. İddiaya göre, seçim döneminde denetim yapılmaması için müfettişlerin yüzde 80’i şehir dışına gönderildiği ve maden mühendisleri de Soma’dan sonra ülke çapında yeraltı kömür ocağı teftişine çıkarıldığı için Has Beton’un kapısını kimse çalmadı. Fatura ağır oldu: Biri operatör, iki işçi göçük altına kalarak can verdi.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, İstanbul Sultangazi’deki Cebeci Mahallesi’nde faaliyet gösteren ‘Has Beton’ adlı taş ocağında, geçen 29 Haziran’da, göçük meydana meydana gelmişti. Ocakta işçilerin çalıştığı sırada toprak kayması yaşanmış ve işçilerin de içinde olduğu iş makineleri göçük altında kalmıştı. Bütün müdahalelere rağmen Erdem Çelikmen ve Süleyman Akay adlı iki işçi hayatını kaybetmişti.

Teftiş Haziran'da askıya alınmış

Bu taşocağı hakkında, göçükten önce Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iş ve işçi şikayetleri için hizmete soktuğu Alo 170 hattına ihbar ulaştığı ortaya çıktı.

Türkiye İş Kurumu Bayrampaşa Hizmet Merkezi, ihbarı 23 Mayıs’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı’na iletti. Şube Müdürü Orhan Koçak imzalı yazıda, “Alo 170 aracılığıyla hizmet merkezimize gelen şikayet dilekçeleri ilgisi nedeniyle yazımız ekinde gönderilmiştir. Şikayet konusunun mevzuat hükümlerince incelenerek, düzenlenecek rapor ve tutanakların hizmet merkezimize gönderilmesini arz ederim” dedi.

Radikal’in ulaştığı bilgiye göre İş Teftiş Kurulu, bu ihbarı işleme koyup taş ocağını haziran ayı için teftiş planına aldı. Fakat iddiaya göre, seçim dönemi içerisinde teftiş yapılmaması için İstanbul’daki 100 civarında müfettişin yüzde 80’i şehir dışı görevlere gönderildiği ve maden mühendisleri de Soma faciasından sonra ülke çapında yeraltı kömür madeni teftişi ile görevlendirildiği için, Has Beton’la ilgili kimse adım atmadı. Kurulda, şikayetle ilgili evraklara beş kadar müfettiş baktığı için bu taş ocağına gidilmedi ve teftiş ileri bir tarihe bırakıldı.