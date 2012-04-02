Seçimde birinci gelmeyen hocalar çekilecek

Ankara Üniversitesi’nde öğretim üyeleri, rektör seçimlerini ilk üç sıradaki adaylar arasından cumhurbaşkanının tercihine bırakan uygulamanın önüne geçmek için ilginç bir kampanya başlattı. Seçimde birinci gelmeyen adaylıktan çekilecek



milliyet'in haberine göre, Rektör seçimlerinde ilk üç sırayı alan adaylardan birinin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi yöntemi zaman zaman düşük oy alan adayların da rektör seçilebilmesi nedeniyle tartışılırken, Ankara Üniversitesi (A.Ü) bu uygulamaya yönelik çarpıcı bir kampanya başlattı. A.Ü’de haziran ayında yapılacak rektör seçimi öncesinde bir grup akademisyen, seçim sonrasında ilk sırada yer almayan rektör adaylarının, rektörlük görevini kabul etmeyeceklerini ve adaylıktan çekileceklerini kamuoyuna duyurmaları talebiyle bir imza kampanyası başlattı.



A.Ü, haziran ayında gerçekleştirilecek rektörlük seçimleri öncesinde başlattığı imza kampanyasıyla, bir rektör adayının diğer adaylara göre düşük oy almasına karşın ilk 3 kişilik aday listesinde yer aldığı için Cumhurbaşkanı tarafından seçilebilmesi yöntemine tepki gösterdi.

Öğretim üyelerinin oylarını da adayların bu konudaki tutumuna göre belirleyecekleri ifade edilen ve “üniversite kamuoyuna” yönelik olarak kaleme alınan metinde şöyle denildi:

“Meşru görmeyeceğiz”

“Haziran ayında yapılacak rektör adayı seçiminin gerçek bir rektör seçimine dönüşmesini isteyen ve bunun olanaklı olduğunu düşünen bir grup öğretim elemanı olarak, rektör adaylarının, seçim sonrasında ‘ilk sırada yer almadıkları takdirde rektörlük görevini kabul etmeyeceklerini ve adaylıktan çekileceklerini’ Ank-Club grubu (öğretim üyelerinin internetteki yazışma grubu) üyelerine ve kamuoyuna ilan etmeleri çağrısında bulunuyoruz.



Oylarımızı adayların bu konudaki tutumuna göre belirleyeceğiz. Seçimde en yüksek oyu almayan bir adayın atama yoluyla rektörlük görevine getirilmesini kabul etmeyeceğimizi, bu yolla göreve gelen bir rektörün üniversiteyi yönetmesini meşru görmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

Rektörden destek

Bu metne ilk olumlu yanıt, Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ’dan geldi. Taluğ, “Ankara Üniversitesi’nin seçilmiş rektörü ve rektör adayı olarak üniversite kamuoyuna açıklanan bildiriyi yürekten destekliyorum. Seçimde birinci olmadığım takdirde, sadece adaylıktan çekilmeyi değil, üniversitemin birinci olarak belirlediği adayı, her koşul ve her ortamda destekleyeceğimi taahhüt ediyorum” dedi.

Kimler imzaladı

A.Ü’de rektör seçiminde ilk sırada yer almayan adayların adaylıktan çekileceklerini ifade eden metnin ilk imzacıları arasında Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Meral Uysal, İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ruken Öztürk, Doç. Dr. Bedriye Poyraz, Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Doç. Dr. Gökhan Atılgan, Yrd. Doç. Dr. Burcu Sümer, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayhan Yalçınkaya, Prof. Dr. Onur Karahanoğulları, Doç. Dr. Funda Keskin Doç. Dr. Metin Özuğurlu, Doç. Dr. Bülent Duru, Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Mithat Sancar, Tıp Fakültesi’nden Doç Dr. İnci Özgür İlhan gibi isimler yer aldı.