'Seçim zaferlerinin altındaki kılçıklar'

Enzgi Başaran

(Radikal, 12 Mart 2012)

Hep zafer kazanıyor. Yarın seçim yapılsa yine kazanır. Öyle diyorlar.

Fakat başka şeyler de deniyor... O lop lop zafer etlerinin altında küçük kılçıklar oluştuğunu, küçük kılçıkların birleşip büyüdüğünü, bambaşka bir iskelete dönüştüğünü anlatıyorlar.



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Nasıl başlamıştı 12 yıl önce, bir hatırlayın...

Bir kurtarıcı gibi, güneş gibi, parlak günlerinde göğe asılan bir ay gibi gelmişti ülkeye, aydınlatarak, umut saçarak.

Halk lideriyle buluşmuş, buluşmanın sarhoşluğu ve öforisiyle ne yapacağını bilemez hale gelmişti. Liderin icraatlarını anlatan 72 saatlik DVD ve dünyaca ünlü 33 fotoğrafçının çektiği 24 bin karelik albüm yok satmıştı. Fotoğrafları, posterleri her yerdeydi. Halk onun yüzüne baktığında umutlarının ve arzularının aynasını görüyordu çünkü.



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Ülkenin elitleri de kısa zamanda bu tarikatımsı furyanın içinde yerini aldı. En kitsch halleriyle. Bir alışveriş merkezine liderin devasa bir mermer heykelini diktiren tabii ki bu kitsch elitlerdi. Mermer heykel, liderden çok, bir Roma imparatorunu andırıyordu ya, olsun. Yeter ki görkem olsun. Lider beğensin.



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Halbuki bu kış, gidin ülkenin başkentini dolaşın. Eskiden liderin fotoğraf albümlerini satan kitapçıların vitrininde, lideri protesto eden bir siyasetçinin, bir gazetecinin ve bir romancının eserlerini görürsünüz. Uluslararası bir dergiye başka bir muhalif kapak olmuş. Bu muhalifin iktidarı tarif etmek için kullandığı ‘Sahtekârlar ve Hırsızlar’ deyimi ise derginin manşeti.

Liderin hazzetmediği için hapse tıktırdığı yüzlerce kişinin en tanınmış olanı tutukluluk anılarını yazmış; yine yok satıyor. 72 saatlik icraat DVD’sinin yerini, tüm bunlarla dalga geçen iki yazarın ‘Yurttaş Şair’ adlı stand-up’larını içeren DVD almış. Sokakta, çarşıda, pazarda, evlerde liderin esamisi okunmuyor.

Pardon! Yanlış olmasın. Yeni bir kitap çıkacak bu ay sonunda; yine lideri anlatan. Fakat... İsmi: Yüzü Olmayan Adam... Yazarı ise bir milyarder.



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Elitler... Onlar da döndü. Sosyetik dedikodu yazarı, demokrasinin kıymetinden söz eden bir blog yazıyor şimdi. Bir başkası sivil iradeden bahseden TV programı serisine başladı. Allah Allah neler oluyor diyerek hafif kıpırdanan liderin ideologları günlük gazetelere ekonomik başarılardan söz eden sıkıcı makaleler yazıyor. Giderek büyüyen muhalif zekâya, mizaha, sanata ve edebiyata cevap olarak. Ama artık bu lider ve onun kör avanesi halkın yüzünde müstehzi bir ifade yaratmaktan öteye gidemiyor.



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Son seçimden yine zaferle çıkan Putin’in sandığın ötesindeki hali pür melali budur. Muhaliflerini hapse tıkarak gücünü muhafaza edeceğini, yolsuzluklara göz yumarak iktidarı idame ettireceğini zanneden, kendine hayranlığıyla kendini sarhoş eden liderin hali. Kılçıkların niye oluştuğunu anlamayan, sebepleri yok etmek için kılını kıpırdatmayan ama hep kazanacağını zanneden liderin trajik parodisinden bir parça.

Neyse ki orası Rusya. Neyse ki bu Putin. Evlerden ırak. Di mi?!