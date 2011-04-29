-SEÇİM TOPLANTISINDA ÇATIŞMA KAHİRE (A.A) - 29.04.2011 - Mısır cumhurbaşkanı adaylarından Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın ülkenin güneyindeki Luksor kentinde düzenlediği seçim toplantısında, Mübarek'in feshedilen Ulusal Demokratik Partisi üyeleri ile 25 Ocak Devrimi Gençlik Koalisyonu üyeleri arasında çıkan çatışmada, 4 kişi yaralandı. Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan El Masri El Yovm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Luksor'daki bir otelde düzenlenen seçim toplantısı sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonucu yaralanan 25 Ocak Devrimi Gençlik Koalisyonu üyesi 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Olaylar sırasında otel yönetiminin elektrikleri kesmesi üzerine, korumaları, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'yı arka kapıyı kullanarak salondan çıkardı. Kavga eden kişilerin salondan çıkarılmasının ardından Musa salona dönerek konuşmasına devam etti, dinleyiciler de çıkan olaylardan dolayı Musa'dan özür dilediler.