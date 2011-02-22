-SEÇİM TEKLİFİ PERŞEMBE ANAYASA KOMİSYONUNDA TBMM (A.A) - 22.02.2011 - AK Parti'lilerin 24. Dönem milletvekili seçimlerinin 12 Haziran'da yapılmasını öngören teklifi perşembe günü TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülecek. Başkan Burhan Kuzu'nun imzasıyla gönderilen komisyon üyelerine gönderilen gündemde, konuya ilişkin görüşmenin 24 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacağı duyuruldu. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, Nurettin Canikli, Ayşenur Bahçekapılı ve Suat Kılıç ile Ankara Milletvekili Haluk İpek imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklifte, Anayasa'nın 77. maddesine göre, TBMM seçimlerinin 4 yılda bir yapıldığı hatırlatılıyor. Meclisin bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceğine belirtilen teklifte, ''Anayasanın 77. ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 8. maddeleri gereğince, milletvekili seçiminin yenilenmesi ve 24. Dönem milletvekili genel seçiminin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılması için TBMM kararı alınmasına ilişkin önergemizin karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz'' deniliyor. Öte yandan, TBMM İçtüzüğü'nün ''Seçimlerin yenilenmesi kararı'' başlıklı 95. maddesi, ''Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler, Anayasa Komisyonunda görüşülür ve Anayasa Komisyonu raporu Genel Kurulda gündemdeki bütün konulardan önce görüşüldükten sonra açık oya sunulur'' kuralını getiriyor.