Seçim tahminlerinde zafer KONDA'nın oldu

T24- Bugüne kadar, anayasal değişiklik için yapılacak olan 12 Eylül halkoylaması ile ilgili bir çok araştırma yapıldı. Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden Konda, Genar, Sonar, A&G ve ANDY-AR gibi şirketlerin referanduma ilişkin en son yaptıkları anketlerin sonuçları ile bugün açıklanan resmi sonuçlar arasında ilginç farklar vardı. Açıklanan resmi sonuçlara en çok yakşalaşan araştırma ise, Tarhan Erdem'in yönettiği Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yapmış olduğu araştırma oldu.





İşte araştırma ve danışmanlık şirktlerinin en son açıkladıkları araştırma sonuçları:





KONDA



Tarhan Erdem'in başında bulunduğu KONDA’nın anketine göre, 12 Eylül’de yapılacak referandumda “evet” oyları yüzde 56.8, hayır oyları yüzde 43.2 ve boykot oranı yüzde 4.9 olacak.





GENAR

İstanbul, Ankara ve Erzurum'un da aralarında bulunduğu 31 il ve bu illere bağlı 99 ilçede yapılan ankete göre, vatandaşların yüzde 88'i referandumda oy kullanmak için sandık başına gidecek. Ankete göre sandığa giden vatandaşların yüzde 53,8'i Anayasa değişikliği için 'evet' diyecek.Araştırma'da 'hayır' oyları ise yüzde 46.2 olarak belirlendi.



SONAR

CHP'ye yakınlığı ile bilinen SONAR Araştırma Şirketi 39 il, 85 belde ve 100 köyde referandum anketi yaptı. Anayasa değişikliğine 'hayır' diyenlerin oranı yüzde 50.13, 'evet' diyenlerin oranı ise yüzde 49,87 oldu.



A&G

Adil Gür'ün başında bulunduğu A&G Araştırma Şirketi, 2412 kişiyle, 33 ilde düzenlenen referandum anketinin sonuçları şöyle; Seçmenlerin yüzde 40.2’si anayasa değişikliğine ‘evet’ dedi. ‘Hayır’ diyenlerin oranı ise yüzde 39.2 olurken kararsızların yüzde 20’yi aşması bekleniyor.



ANDY-AR

ANDY-AR Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yapmış olduğu referandum araştırmasına göre, yüzde 54.1'i EVET, yüzde 40.1 HAYIR, yüzde 5.8'i de kararsız olduğu yönünde görüş bildirdi.



