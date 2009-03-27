Seçim tahminini bu kez kim tutturacak?

A&G’nin tahmini

2007’de doğru tahmin

'Tarhan Bey kazanırsa ustam için sevineceğim'

Mart ayı içinde yaptıkları araştırmada “Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusunu soran iki şirketin, özellikle AKP ile ilgili rakamlarında neredeyse 10 puanlık bir fark ortaya çıktı. Yine iki şirketin aynı araştırmalarında İl Genel Meclisi ile ilgili oranlarda da, 8.1’lik bir fark oluştu.Uzun yıllar Tarhan Erdem’le birlikte çalışan Adil Gür’ün yönetimindeki A&G Araştırma Şirketi, CNN Türk için 21-22 Mart tarihleri arasında 44 ilde 5 bin 412 kişiyle bir araştırma yaptı. Araştırmada, bugün genel seçim olsa, kararsızlar dağıtılmış haliyle şu sonuçlara ulaşıldı: AKP yüzde 42.5, CHP yüzde 25.3, MHP yüzde 15.7, DTP yüzde 5.1, SP yüzde 4.9, DP yüzde 2.1, DSP yüzde 1.2, diğerleri yüzde 3.4.Aynı araştırmada 29 Mart yerel seçimleri için “İl Genel Meclisi için kime oy vereceksiniz?” sorusunda ise, kararsızların dağıtılmasının ardından şu sonuçlar elde edildi: AKP yüzde 39.8, CHP yüzde 26.4, MHP yüzde 15.7, DTP yüzde 5.3, SP yüzde 5.2, DP yüzde 2.6, DSP yüzde 1.4, diğerleri yüzde 3.5.Buna karşılık Tarhan Erdem’in yönetimindeki Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, NTV için 14-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 7 bin 615 kişiyle yaptığı araştırmada, (Yarın genel seçim olsa kime oy verirsiniz?) şu sonuçlara ulaştı: AKP yüzde 51.8, CHP yüzde 22.9, MHP yüzde 13.2, DTP yüzde 4.4, SP yüzde 3, DSP yüzde 1.2, GP yüzde 0.1, diğerleri yüzde 1.6.Konda’nın aynı araştırmada İl Genel Meclisi ile ilgili araştırmasında ise, oranlar şöyle oldu: AKP yüzde 47.9, CHP yüzde 23.5, MHP yüzde 14.3, DTP yüzde 4.2, SP yüzde 3.7, DP yüzde 2.3, DSP yüzde 1.6 diğerleri yüzde 2.5.İki şirket 22 Temmuz 2007 seçimleri öncesi yaptıkları araştırmada ise, neredeyse gerçeğe yakın rakamlarla sonuçları tahmin etmişti. A&G Araştırma Şirketi 7-8 Temmuz 2007 tarihleri arasında yaptığı çalışmada AKP’nin oy oranını yüzde 47.5, CHP’yi yüzde 21.1, MHP’yi ise yüzde 11 olarak tahmin etmişti.Konda Araştırma Şirketi de, yine Temmuz ayı içerisinde yaptığı araştırmada, AKP’nin yüzde 47.9, CHP’nin yüzde 19.5, MHP’nin ise yüzde 14.1 oy alacağını öngörmüştü.A&G Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür: Konda ve A&G anketleri arasında 8 puanlık bir fark görünüyor. Tarhan Bey benim ustam, 17 yıl birlikte çalıştık. Bana araştırma kültürünü, araştırma ahlakını öğreten kişi. Bu nedenle yarışın kazananı kim olursa olsun bu işin kazananı ya da mağlubunun olmadığını düşünüyorum. Tarhan Bey kazanırsa ustam için sevineceğim, ben kazanırsam kendisi iyi bir öğrenci yetiştirdiği için sevinecek. Zannediyorum ki kimse bu anketler arasındaki farkta bir kasıt, bir manipülasyon aramıyor. Fark anketörden kaynaklanabilir, örneklemden kaynaklanabilir. Bir araştırma şirketinin yaptığı şey, sahada toplanan doğru verileri işlemekten öte değil. Her şey anketörlere bağlı, anketörleri kontrol edebildiğimiz ölçüde başarılı oluyoruz. Tarhan Bey'in de bu konuda çok titiz ve dikkatli olduğunu biliyorum.





