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Seçim sonucunu hangi anket şirketi bildi?

Seçim sürecine damga vuran seçim anketleri sandıktan çıkan sonuçla ne kadar uyuştu. 12 Haziran'a kısa

13 Haziran 2011 03:00

T24 - 12 Haziran öncesi açıklanan anketlere göre seçim sonuçlarına ilişkin en yakın tahmini yapan ANDY-AR, SONAR ve ANAR oldu.


Sarı: AKP, Kırmızı: CHP, Yeşil: MHP, Bağımsızlar: Mavi

12 Haziran'a kısa süre kalan seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerde bulunan araştırma şirketlerinin birçoğu yanıldı. MHP'yi barajın sınırında gösteren ANDY-AR, AKP, CHP ve Bağımsızların oylarını yakın oranda tahmin ederken, SONAR ise Bağımsızlar yanılttı. AKP'ye yaptığı araştırmalarla ön plana çıkan ANAR ise AK Parti'nin oranını tahminde yanıldı.

Tahmimleri merakla beklenen, 2007 seçimlerini bilmesiyle Tarhan Erdem'in şirketi KONDA ile seçim sürecinde CHP'yi 30'larda AKP'yi ise 45 ve üstü aralığında gösteren A&G Araştırma'nın Başkanı Adil Gür'ün tahminleri tutmadı.

Seçimlere kısa süre kala şirketlerin açıkladığı son anketler şöyle:


SONAR

AKP: 51
CHP: 25,78
MHP: 12,45
BDP: 4,87


ANDY-AR

AKP: 52
CHP: 24,8
MHP: 9,8 - 11
BDP: 6,7


ANAR

AKP: 46
CHP: 26
MHP: 12
BAĞIMSIZ: 7


GENAR

AKP: 47,7
CHP: 26,2
MHP: 13,8
BDP: 5,3


KONDA

AKP: 46,5   
CHP: 26,8
MHP:10,8   
BAĞIMSIZ: 6,7


POLLMARK

AKP: 47,4
CHP: 25,2
MHP: 12,6
Bağımsız: 6,5


METROPOLL

AKP: 42
CHP: 29
MHP: 15
(Kararsızların dağıtılmış hali.)


KONSENSUS

AKP: 48
CHP: 27
MHP:12


A&G

AKP: 48
CHP: 29
MHP: 13


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