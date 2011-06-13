Seçim sonucunu hangi anket şirketi bildi?

T24 - 12 Haziran öncesi açıklanan anketlere göre seçim sonuçlarına ilişkin en yakın tahmini yapan ANDY-AR, SONAR ve ANAR oldu.





Sarı: AKP, Kırmızı: CHP, Yeşil: MHP, Bağımsızlar: Mavi



12 Haziran'a kısa süre kalan seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerde bulunan araştırma şirketlerinin birçoğu yanıldı. MHP'yi barajın sınırında gösteren ANDY-AR, AKP, CHP ve Bağımsızların oylarını yakın oranda tahmin ederken, SONAR ise Bağımsızlar yanılttı. AKP'ye yaptığı araştırmalarla ön plana çıkan ANAR ise AK Parti'nin oranını tahminde yanıldı.



Tahmimleri merakla beklenen, 2007 seçimlerini bilmesiyle Tarhan Erdem'in şirketi KONDA ile seçim sürecinde CHP'yi 30'larda AKP'yi ise 45 ve üstü aralığında gösteren A&G Araştırma'nın Başkanı Adil Gür'ün tahminleri tutmadı.

Seçimlere kısa süre kala şirketlerin açıkladığı son anketler şöyle:





SONAR



AKP: 51

CHP: 25,78

MHP: 12,45

BDP: 4,87





ANDY-AR



AKP: 52

CHP: 24,8

MHP: 9,8 - 11

BDP: 6,7





ANAR



AKP: 46

CHP: 26

MHP: 12

BAĞIMSIZ: 7





GENAR



AKP: 47,7

CHP: 26,2

MHP: 13,8

BDP: 5,3





KONDA



AKP: 46,5

CHP: 26,8

MHP:10,8

BAĞIMSIZ: 6,7





POLLMARK



AKP: 47,4

CHP: 25,2

MHP: 12,6

Bağımsız: 6,5





METROPOLL



AKP: 42

CHP: 29

MHP: 15

(Kararsızların dağıtılmış hali.)





KONSENSUS



AKP: 48

CHP: 27

MHP:12





A&G



AKP: 48

CHP: 29

MHP: 13





