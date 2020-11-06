Seçim sonuçlarını bekleyen ABD, günlük Koronavirüs vakasında rekor kırdı

ABD tarihinin en kritik seçimlerinden birinin sonucunu beklerken, günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları da rekor bir sayıyı gördü. ABD'de bir günde 121 bin vaka tespit edildi.

CNN'in aktardığı habere göre, ABD günlük Koronavirüs miktarında rekor kırdı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dün ülkede 121 bin 54 vaka tespit edildi.

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ABD'de en yüksek günlük vakaların görüldüğü günler şöyle:

1- 5 Kasım: 121 bin 54

2- 4 Kasım 102 bin 831

3- 30 Ekim: 99 bin 321

4- 3 Kasım: 91 bin 530

5- 31 Ekim 89 bin 126

Demokrat aday Joe Biden, dün seçim sonuçları beklenirken Delaware'de bir Koronavirüs brifinginde katıldı.