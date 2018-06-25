Seçim sonuçlarına en yakın tahmini hangi anket şirketi yaptı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan yüzde 52,5, Muharrem İnce yüzde 30,80, kampanyasını tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden sürdüren Selahattin Demirtaş yüzde 8,1, Meral Akşener yüzde 7,46, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,90, Doğu Perinçek 0,20 oranında oy aldı.

Milletvekili seçimlerinde ise AKP 42,4, CHP 22,7, HDP 11,3, MHP 11,2, İyi Parti, 10,1 oy oranına ulaşarak Meclis'e girdi. Millet İttifakı çatısı altında seçime katılan Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1,4'te kaldı.

Bu sonuçlara göre, Erdoğan'ın yüzde 52,7, Muharrem İnce'nin 29,1 oy alacağı tahmininde bulunan ORC Araştırma Şirketi seçim sonuçlarına en yakın tahminde bulunan araştırma şirketi oldu.

Milletvekilliği seçimlerinde MHP'nin barajı aşacağını tahmin eden tek anket şirketi olan ORC Araştırma'nin 27. dönem parlamento seçimleri için tahmini ise şöyledi:

AKP: 44,2

CHP: 24,5

HDP: 11,9

MHP: 10,5

İyi Parti: 7,4

İşte 11 araştırma şirketinin seçimden önce açıkladıkları son anketlerin sonuçları: