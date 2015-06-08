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Dünya

Seçim sonuçlarına AB'den ilk yorum: Önümüzdeki dönem büyük fırsat

Açıklamada, hızlı bir şekilde yeni bir parlamento ve hükümet oluşturulması beklentisinin ve birlikte yakın çalışma isteğinin altı çizildi

08 Haziran 2015 15:08

Avrupa Birliği’nden seçim sonuçlarına yönelik olarak yapılan ilk kurumsal açıklamada yüzde 86’ya varan katılım oranının Türk demokrasisinin gücünün göstergesi olduğu belirtilerek “önümüzdeki dönemin AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi için fırsatlar içerdiği” vurgulandı.

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Johannes Hahn tarafından yapılan ortak açıklamada, başlıca partilerin yeni parlamentoda temsil edilecek olmalarının özellikle önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, hızlı bir şekilde yeni bir parlamento ve hükümet oluşturulması beklentisinin ve birlikte yakın çalışma isteğinin altı çizildi.

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