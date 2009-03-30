'Seçim sonuçları sürpriz'

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 29 Mart yerel seçim sonuçlarını başlı başına bir sürpriz olarak değerlendirdi. Halk AKP'yi cezalandırdı diyen Ağırdır, "Herşeyi tek başıma yaparım. Kimseye hesap vermem diyen iktidara halk 'Dur bir dakika' demeye karar verdi" diye konuştu.



Halk AKP'yi cezalandırdı



İzmir'in CHP açısından sürpriz olmadığını beklenen bir sonuç yaşandığını söyleyen Ağırdır, " 23 Temmuz'dan itibaren AKP'nin CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'i kazanmaya yönelik saldırgan tavrı, ters tepti. Ankarada'da 3 partinin çekişmeli bir seçim sürdüreceğini tahmin ediyorduk. Ancak İstabul, işte sürpriz dedirten nokta buydu. İstanbul'u alacağından hiç bir endişesi olmayan AKP ve Kadir Topbaş, seçim çalışmalarını önemsemedi. Halk ise bu kibirli tavrı, cezalandırdı."



Kürt yurttaşlar adalet istedi



DTP'nin doğuda 3 ili daha saflarına katmasının beklenen bir gelişme olduğunu belirten Bekir Ağırdır, " 2004 seçimlerinde Diyarbakır, Batman, Hakkari, Şırnak, ve Tunceli illerini alan DTP, bu kez kalelerine, Siirt, Iğdır ve Van'ı da kattı. Üç taraflı bir kutuplaşma sözkonusuydu. Kürt yurttaşlar siyasi kutuplaşmadan rahatsızlık duyduğunu, adalet istediğini sandıkta gösterdi.



Demokrasinin lafı edildi ama yaşanmadı



Bu topraklarda her zaman demokrasi lafı edildi. Ama hiç yaşanmadı eleştirisinde bulunan Ağırdır, "Uzlaşma kültürü yerine seçilme ön planda tutuldu. Bu da her zaman seçimleri tartışmalı hale getirdi. Öyleki iki ay önce seçmen sayısı tartıştığımız konuların başında geliyordu"



Seçmen kaderine oy verdiğinin bilinciyle davrandı



Seçmenin kandırılamayacağının altını çizen Ağırdır, "Seçim öncesi iktidar partisi tarafından varoşlara yapılan beyaz eşya, kömür, gıda ve para yardımına rağmen, seçmen kendi kaderine oy verdiğinin bilincinde davrandı. Yardımları önemsemedi. İktidardan hoşnut olmadığını sandıkta gösterdi" dedi.



