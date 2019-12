Seçim sonuçları dış basında!

T24 - Dünyaca ünlü yayın organları, Türkiye'nin seçim sonuçlarını ilk haber olarak geçti....



New York Times (NYT) gazetesi, internette yayımladığı haberini ''Başbakan Erdoğan'ın partisi, seçimleri 3. kez kazandı'' başlığıyla duyurdu.



Haberde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir zafer kazandığı ancak seçim sonucunun, başkanlık sistemine geçiş ve yeni bir anayasanın hazırlanması gibi TBMM'de AK Parti'nin büyük değişikler yapmasını sağlayacak çoğunluğu kendisine vermediği, bu kapsamda AK Parti'nin muhalefetle uzlaşma sağlaması gerektiği vurgulandı.



Haberde Başbakan Erdoğan'ın seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı konuşmada, halkın kendilerine yeni anayasanın hazırlanmasında uzlaşma ve diyalog çağrısında bulunduğunu söylediği belirtilirken, Türkiye'nin ''bölgenin Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu tek demokrasi olduğu ve Başbakan Erdoğan'ın yönetiminde, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğu'' ifade edildi.



Erdoğan'ın destekleyenlerin, onu Türkiye'nin Ortadoğu'daki profilini yükseltmede, ülkenin bölgede giderek kendine güvenen bölgesel oyuncu haline dönmesini sağlamada büyük rol oynadığını söyledikleri, AK Parti yönetiminde Türkiye'nin bazen inişli çıkışlı da olsa AB yolunda ilerlediği, ayrıca ülke ekonomisinin yüzde 8,9 oranında büyüdüğü kaydedildi.



Wall Street Journal (WSJ) da haberinde, AK Parti'nin büyük zafer kazandığı ancak Anayasa'yı tek başına değiştirecek çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi. Haberde gayrıresmi seçim sonuçlarının Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'deki siyasi alanda rakipsiz konumda olduğunu teyit ettiğini, bu kapsamda siyasi analistlere göre Erdoğan'ın anayasayı yeniden yazma amacı yönünde ivme yarattığı yorumunu yaptıkları kaydedildi.



Haberde analistlerin, 2002'de yüzde 34, 2007'de yüzde 47 ile seçimleri kazanan AK Parti'nin bu seçimlerde yüzde 50 kazanmasının büyük zafer olduğunu söyledikleri de belirtildi.



WSJ haberinde, Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada, yeni anayasayı hazırlamada muhalefet partileri, akademik çevreler ve medya ile görüşeceğini vurguladığına da dikkati çekildi.



Haberde, MHP'nin TBMM'ye yeniden dönüş yapacağı da belirtilerek ''MHP yüzde 10'luk barajı aşamasaydı, bu oylar AK Parti ile CHP arasında paylaşılacak, AK Parti de rahatlıkla 330 sandalyenin üzerinde sandalye kazanacaktı'' görüşüne yer verildi.





HOLLANDA BASINI



Türkiye'deki milletvekili seçimi, Hollanda medyasında geniş yer aldı.



Ülkenin önde gelen gazete ve televizyonları, Başbakan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin beklendiği gibi seçimden başarıyla çıktığına vurgu yaptı. Hollanda medyası, AK Parti'nin tek başına yeni anayasa yapacak çoğunluğa ulaşamadığını kaydetti.



''AK Parti, Türkiye'deki seçimlerin galibi'' başlığıyla haberi veren Hollanda yayın kurumu NOS, iktidar partisinin beklendiği gibi seçimleri büyük farkla kazandığını duyurdu. AK Parti'nin bir önceki seçimlere oranla oy oranını artırarak yüzde 50'ye yükselttiğine vurgu yapan NOS, buna rağmen seçim sisteminden dolayı milletvekili sayısının azaldığına dikkati çekti.



Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Telegraaf ise sonuçları ''AKP Türkiye'deki seçimlerin kazananı'' başlığıyla verdi. Gazete, 2002'den bu yana iktidarda olan AK Parti'nin büyük kısmı sayılan oyların sonucuna göre yüzde 50,7 oranında oy alarak, seçimden galip ayrıldığını yazdı.



AK Parti'nin kuruluşundan bu yana en iyi sonucu elde ettiğini yazan Volkskrant gazetesi, iktidar partisinin yüzde 50 civarında oy almasına karşın tek başına yeni bir anayasa yapacak çoğunluğa ulaşamadığını dile getirdi.





El Cezire:



Başbakan Recep Tayip Erdoğan, üçüncü dönem için yeniden seçildi ve AKP Pazar günkü seçimlerde oyların yarısında fazlasını aldı.



Ancak AKP, anayasanın yeniden yazılmasını sağlamak için gereken 330 sandalye kazanma hedefine ulaşamadı.





BBC News:



Sonuçlar Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın partisi AKP’nin üçüncü defa kazandığını gösteriyor.



Kısmi sonuçlara göre Türkiye baskın bir siyasi figür olan Erdoğan’la dört yıl daha yoluna devam edecek. Ve Ak Parti mecliste ne isterse onu yapabilecekmiş gibi görünüyor.





Financial Times:



Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de bugün yapılan genel seçimlerde oyların büyük bir çoğunluğunu elde ederek üçüncü kez iktidarı elde etti. Ancak kesin olmayan sonuçlar Erdoğan’ın anayasayı teklif edildiği şekilde değiştirmesini sağlayacak çoğunluğu elde edemediğini gösterdi.



Erdoğan’ın 2007’deki yüzde 47’lik sonuçlarının da önüne geçen bu kesin zafer, Başbakan’ın Türk siyasetindeki ağırlığının bir teyidi oldu. Erdoğan’ın popülist söylemleri, otoriter tavırları ve muhafazakar değerleri şehirli entelektüelleri ve liberalleri endişelendirse de Başbakan, şehirlerdeki fakir bölgelerde, köylerde ve yükselen orta sınıfın gözünde hala bir kahraman olarak görülüyor.



Ankara’da oy kullanan orta yaşlı bir erkek, “Biz onunla çok mutluyuz. Daha özgürüz, demokrasimiz işliyor. Türkiye’yi dünyaya tanıttı” dedi.





Reuters:



Seçim zaferi iktidardaki Ak Parti’ye reform planını sürdürme konusunda güç verdi, ancak yeni anayasa konusunda uzlaşma sağlaması gerek.



Mali piyasalar, siyasi ve ekonomik istikrarın devamını sağlayacak ve bölgesel bir güç olarak Türkiye’nin konumunu güçlendirecek bir sonucu memnuniyetle karşılar.





Associated Press:



Türkiye’nin iktidar partisinin, Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde çok geniş bir farkla önde tamamlaması ve böylece üçüncü dönem hükümet kurması bekleniyor.



Ancak sonuçlar Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin parlamentoda üçte ikilik çoğunluğu alamayacağı ve anayasa değişiklikleri için diğer siyasi grupların desteğini istemesi anlamına geliyor.



Binlerce kişi Pazar gecesi Ankara’da Ak Parti Genel Merkezi’nin önünde toplandı. Hükümet yanlısı sloganlar atıp Türk bayrakları sallayan kalabalık binanın balkonundan zafer konuşmaları yapmayı gelenek haline getiren Erdoğan’ı bekledi.



Türkiye’de hükümet, başarılarına rağmen, muhalefet tarafından uzlaşma sağlama pahasına gücünü pekiştirmeye çalışmakla suçlanıyor.





Alman DPA ajansı:



Türkiye'de ilk tahminlere göre Ak Parti yüzde 50,3 oranında oy alarak, diğer partilere büyük fark attı, ancak 550 koltuklu TBMM'de üçte ikilik çoğunluğu sağlayamadı.





Alman 1. televizyon kanalı ARD:



Türkiye'de seçimleri kimin kazanacağının zaten başından beri biliniyordu. Buna rağmen Anayasa'yı değiştirebilmek amacıyla Erdoğan için her oy önemli.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da başlangıç için iyi bir seçim sonucu elde etti, partisi seçimlerden oylarını üçte bir oranında artırarak çıktı.