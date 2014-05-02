AKP'de '3 dönem kuralı' kalıyor, seçim sistemi değişmiyor

AKP MKYK Toplantısı'nda, parti tüzüğünde yer alan 3 dönem kuralının muhafaza edilmesi ve 2015 seçimlerine mevcut seçim sistemiyle gidilmesine karar verildi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nın yaklaşık 5 saat sürdüğünü bildirdi.

Toplantıda cumhurbaşkanı seçimi, seçim sistemi değişikliği ve parti tüzüğünden kaynaklanan 3 dönem kuralı konularının görüşüldüğünü belirten Çelik, cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili istişare sürecinin sürdüğünü kaydetti.

"MKYK'mız tüzüğümüzdeki 3 dönem kuralıyla ilgili herhangi girişimde bulunulmamasına, mevcut kuralın devamının isabetli olacağına karar vermiştir" ifadesini kullanan Çelik, şunları belirtti:

"Halen kamuoyunda ve partimizin yetkili kurullarında tartışılmakta olan dar veya daraltılmış seçim sistemleri konusunda da AK Parti'nin şu aşamada bir girişimde bulunmamasının doğru olacağına dair karara varılmıştır. Sonuç itibarıyla 2015 seçimlerine mevcut seçim sistemiyle gidilmesi ilke olarak benimsenmiştir."

3 dönem kuralı 73 milletvekilini etkileyecek



Bu kuralın devam etmesi AKP'li 73 milletvekilini etkiliyor. 2015 genel seçimlerinde aday olamayacak isimler arasında Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay ve birçok bakan da bulunuyor.

İşte milletvekili olamayacak 73 isim;

1.Recep Tayyip Erdoğan (İstanbul)

2.Bülent Arınç (Bursa)

3.Beşir Atalay (Kırıkkale)

4.Bekir Bozdağ (Yozgat)

5.Ali Babacan (Ankara)

6.Sadullah Ergin (Hatay)

7.İdris Naim Şahin (Ordu)

8.Nihat Ergün (Kocaeli)

9.Binali Yıldırım (İzmir)

10.Mehdi Eker (Diyarbakır)

11.Hayati Yazıcı - Gümrük ve Ticaret Bakanı(Rize)

12.Taner Yıldız - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı (Kayseri)

13.Recep Akdağ - Eski sağlık Bakanı(Erzurum)

14.Faruk Çelik - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, (Ş.Urfa)

15.Egemen Bağış - Avrupa Birliği Bakanı(İstanbul)

16.Suat Kılıç - Gençlik ve spor Bakanı(Samsun

17.Fatma Şahin - Aile ve Sosyal Politalar Bakanı(G.Antep)

18.Ömer Çelik - Kültür ve Turizm Bakanı(Adana)

19.Abdülkadir Aksu - Siyasi ve Hukuki İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı(İstanbul)

20.Hüseyin Çelik - Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (G.Antep)

21.Salih Kapusuz - Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı(Ankara)

22.Bülent Gedikli - Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı(Ankara)

23.Reha Denemeç - AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı(Ankara)

24.Hüseyin Tanrıverdi - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel başkan Yardımcısı(Manisa)

25.Edip Uğur - Mali ve İdari işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı(Balıkesir)

26.Nükhet Hotar - Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

27.Haluk İpek - Genel Sekreter(Ankara)

28.Cemil çiçek - Meclis Başkanı(Ankara)

29.Nurettin Canikli - Grup Başkenvekili(Giresun)

30.Mustafa Elitaş - Grup Başkanvekili(Kayseri)

31.Burhan Kuzu(İstanbul)

32.Nimet Baş(İstanbul)

33.Necati Çetinkaya(Adana)

34.Sadık Yakut(Kayseri)

35.Vecdi Gönül(Antalya)

36.Faruk Nafiz Özak(Trabzon)

37.Mehmet Ali Şahin - Genel Başkan Yardımcısı(Karabük)

38.Ayhan Sefer Üstün(Sakarya)

39.Cevdet Erdöl(Ankara)

40.Mustafa Ataş(İstanbul)

41.Halide İncekara(İstanbul)

42.Sait Açba(Afyon)

43.Ruhi Açıkgöz(Aksaray)

44.Ali Rıza Alaboyun(Aksaray)

45.Mevlüt Çavuşoğlu(Antalya)

46.Fahrettin Poyraz(Bilecik)

47.Vahit Kiler(Bitlis)

48.Bayram Özçelik(Burdur)

49.Ali Küçükaydın(Adana)

50.Mehmet Daniş(Çanakkale)

51.Ünal Kaçır(istanbul)

52.Enver Yılmaz(İstanbul)

53.Nevzat Pakdil (Maraş)

54.Hakkı Köylü(Kastamonu)

55.Muzaffer Baştopçu(Kocaeli)

56.Hasan Fehmi Kinay(Kütahya)

57.Durdu Mehmet Kastal(Osmaniye)

58.Nusret Bayraktar(Rize)

59.Şaban Dişli(Sakarya)

60.Cemal Yılmaz Demir(Samsun)

61.Mustafa Demir(Samsun)

62.Ahmet Yeni(Samsun)

63.Afif Demirkan(Siirt)

64.Yahya Akman(Urfa)

65.Şükrü Ayala(Tokat)

66.Zeyit Aslan(Tokat)

67.Köksal Toptan(Karabük)

68.Ziyaettin Akbulut(Tekirdağ)

69.Mehmet Sarı(G.Antep)

70.Kerim Özkul(Konya)

71.Harun Tüfekçi(Konya)

72.Hasan Ali Çelik(Sakarya)

73.Murat Yıldırım(Çorum)