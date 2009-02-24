Seçim öncesi yağma tasarısı

Kamu arazileri için iki koldan af getirilmesi tepki çekti. Teklifle, ’kamuya ait taşınmazların işgali’ suç olmaktan çıkıyor. Ayrıca 2B arazilerini kiralayan turizmciler hakkındaki davaların düşürüleceği ve araziyi kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor. Yasaya, mimarı ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer bile isyan etti, "Artık askeri bölgeler dışındaki hiçbir kamu arazisi işgalden kurtulamaz. Seçimden hemen önce yapılması çok ilginç" dedi.



Hükümet, seçim öncesi hızla Meclis’ten çıkaracağı yasa teklifiyle kamu arazilerindeki işgal davalarını düşürüp bundan sonraki işgallere de kapı aralamaya hazırlanıyor. Kamu arazileri için 2004’te getirilen korumayı kaldıran teklif, ormanlıktan çıkarılan arazileri küçük bedellerle kullanan turizmcileri de ödüllendiriyor. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın Türk Ceza Kanunu ile Kadastro Kanunu’nu değiştiren teklifi, Genel Kurul’un bugünkü gündemine alındı. Meclis’ten yarın çıkarılması planlanan beş maddelik teklifteki üç madde ise tartışmaya neden oldu.



Zamanaşımı sadece 10 yıl



Teklifle, TCK’nın "Hakkı olmayan yere tecavüz" başlıklı 154. maddesindeki "Kamu" sözcüğü çıkarılıyor. Böylece arazi işgalinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası getiren hüküm, kamu arazileri için uygulanmayacak. Diğer maddelere göre, Hazine, vatandaş adına tapulu devlet arazileri için kadastro gerekçesiyle ancak 10 yıl içinde dava açabilecek. Yargıtay, Hazine’nin tartışmalı arazilerle ilgili dava hakkını sınırsız hale getirmişti.



2B arazilerine örtülü af



Teklif, işgal altındaki arazilerin örnek bedelle kullanılmasını Anayasa’ya aykırı bulan Danıştay kararını da devreden çıkarıyor. Danıştay kararları üzerine Maliye Bakanlığı’nın "ecrimisil" adıyla aslında ceza olarak aldığı bedel, işgalciye hak tanıyacak şekilde uygulanmıştı. 2004’te getirilen 154’üncü maddeyle bu uygulama sona erdi. Yeni teklifle, örnek bedeli ödeyen turizm işletmeleri 2-B arazilerini kullanmaya devam edebilecek.



7 bin dava düşecek



Hazine ve defterdarlıklar bu arazilerle ilgili suç duyurusunda bulunamayacak, dava açamayacak. Veysi Kaynak teklifin 2007’de açılan 7 bin davayı düşüreceğini söyledi. Kaynak, 2-B işgalcileri konusunda "Ceza yönünden yararlanırlar, ceza davası açılmaz. Ama Orman Bakanlığı veya Hazine araziden yararlanmalarını engelleyebilir. Ayrıca savcılığa gitmesin istiyoruz" dedi.



Mimarı da karşı



TCK’yi hazırlayanlardan Prof. Dr. Adem Sözüer, teklifin, ’şezlong affı’ olarak sunulmasına tepki gösterdi. Sözüer şunları söyledi: "Edirne’den Van’a kadar Türkiye’nin her yerindeki kamu arazilerinin işgali affediliyor. Olayın şezlongla hiç ilgisi yok. Aksine tesisler söz konusu. Askeri bölge dışı bütün kamu arazileri işgale açılıyor. Olayın vahameti açık. Asıl ilginç olanı seçimden hemen önce yapılması. Neden bu kadar acil? Önemli yasalar beklerken bunun çıkartılması çok dikkat çekici."





