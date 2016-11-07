Seçim öncesi Clinton'a iyi haber

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Başkanı James Comey, ABD Kongresi üyelerine konu ile ilgili mektupla yaptığı açıklamada, Clinton'un incelemeye alınan elektronik posta yazışmalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi. Comey ayrıca, Clinton hakkında aynı konu ile ilgili daha önce yürütülen ancak suç unsuru bulunmadığı için temmuz ayında durdurulan incelemelerde varılan sonucu değiştirecek yeni bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. FBI, temmuz ayında Hillary Clinton'un özel elektronik posta adresinden yaptığı yazışmalarla ilgili olarak, Clinton'un aşırı derecede dikkatsiz davrandığını ancak hakkında cezai takip gerektirecek herhangi bir unsur olmadığını bildirmişti.

Söz konusu incelemeler, Hillary Clinton'un ABD Dışişleri Bakanlığı görevinde iken özel elektronik posta adresinden yaptığı resmi yazışmaları kapsıyor. Bu yazışmalarda ülke güvenliğini tehlikeye atacak bulgulara rastlanmış olması halinde Clinton aleyhine dava açılabilecekti. Son olarak dokuz gün önce FBI Başkanı Comey eski bir milletvekilinin bilgisayarında Clinton'a ait yeni elektronik postalar bulunduğunu ve bunların incelemeye alındığını duyurmuştu. Bunun üzerine seçim anketlerinde Clinton'un önemli oranda gerisinde olan Cumhuriyetçilerin Adayı Donald Trump bu farkı kapattığı ve bazı araştırma şirketlerine göre seçim yarışının başa baş bir hale geldiği iddia ediliyor.

Trump'a Twitter yasağı iddiası

Diğer yandan ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a, danışmanlarının Twitter'dan mesaj atma yasağı getirdiği iddiaları gündemde. ABD Başkanı Barack Obama Florida eyaletinde Hillary Clinton'u desteklemek için katıldığı bir etkinlikte, Twitter'ı kullanamayan bir kişinin nükleer silahların şifrelerini de kullanamayacağını ifade etti. Donald Trump daha önce rakiplerine ve kendini eleştirenlere yönelik ağır mesajlar içeren Twitter paylaşımları ile defalarca gündeme gelmişti.

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dpa/DW, ET/BÖ