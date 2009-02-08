Seçim öncesi barış çabası

İsrail'de 10 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerden önce, Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas yönetimi ile 18 aylık kalıcı bir ateşkes sağlanması ve bu anlaşma kapsamında 2,5 yıl önce Gazze'ye kaçırılan İsrail askerinin serbest bırakılmasına yönelik Kahire'de yapılan dolaylı görüşmeler hız kazandı.



İsrail ordu radyosu, 1,5 yıllık ateşkes ve kaçırılan asker Gilad Şalit'in de dahil olacağı bir anlaşmayla, İsrail tarafının cezaevlerindeki 1000 Filistinli tutukluyu serbest bırakmakta mutabık olduğunu öne sürdü.



Haberi İngiltere'de yayımlanan El Hayat gazetesine dayanarak veren radyoya göre, serbest bırakılacakları öne sürülenler arasında, İsrailli siyasetçilerin de zaman zaman salıverilmesine destek çıktıkları, El Fetih'in Tanzim grubu liderlerinden Mervan Barguti de bulunuyor.



İsrail tarafının, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden, İsrail'in eski Turizm Bakanı Rehavam Ze'evi'nin 2001 yılında öldürülmesi eylemine karıştığı gerekçesiyle hapiste bulunan Ahmed Saadet'in salıverilmesine karşı çıktığı ifade ediliyor.



Mısır'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde öncelikle 18 aylık bir ateşkesin sağlanması ve Hamas'ın İsrail'e roket saldırılarını engellemesi ele alınıyor.



İsrail, sınır kapılarının tamamen açılmasını, kaçırılan askerinin serbest bırakılması koşuluna bağlıyor. Mısır sınırındaki Refah geçişinin yeniden açılması da görüşülüyor. Bu kapıda, uluslararası gözlemcilerin gözetiminde, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı personelin görevlendirileceği, ancak 2005'teki benzer anlaşmanın aksine Hamas'ın görevlilerinin de burada bulunmasına izin verileceği ifade ediliyor.



İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in, görevi yeni hükümete devretmeden önce Gilad Şalit'in kurtarılmasını sağlamak istediği belirtiliyor.



Olmert'in bu konudaki çabaları sürerken, Başbakan Yardımcısı, Savunma Bakanı ve İşçi Partisi lideri Ehud Barak, Şalit'in kısa süre içinde kurtarılması için çok büyük çabalar harcandığını doğrulamakla birlikte, Şalit'in İsrail'e dönüşünün seçimlerden önce mümkün görünmediğini söyledi. Barak, ordu radyosuna, "Şalit seçimlerden önce evde olamaz. Ama hükümeti devretmeden önceki zamana denk gelebilir" diye konuştu.



