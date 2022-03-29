Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda

Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi gündemin başına alındı ve görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan ve partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı. Grup önerilerinin oylamasında CHP, İyi Parti ve HDP'nin önerileri reddedilirken, AKP'nin çalışma saatleri ve gündemle ilgili grup önerisi kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Seçim Yasası'nda değişiklikler öngören kanun teklifine ilişkin konuştu. Teklifin içeriğini eleştiren Özkoç, "Getirdiğiniz teklif seçim güvenliğini dinamitliyor. Bizzat kendi elinizle yaptırdığınız ittifak düzenlemesini bozuyor, partili Cumhurbaşkanına hukuksuz, adaletsiz, devlet imkanlarıyla propaganda imkanı getiriyor. Açıkça suç işliyorsunuz, Anayasa'yı ihlal ediyorsunuz. Biz bu işin peşini bırakmayı asla düşünmüyoruz. Düzenlemeyi elbette seçim güvenliği açısından Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz ama diğer maddeler kendisine güvenen bir siyasi parti için engel değildir. Ancak asıl hesap, gölgelemeye çalıştığınız hesabı sandıkta vereceksiniz" diye konuştu.

Seçim Kanunu gündemin ön sıralarına alındı

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İyi Parti'nin gıda enflasyonu ve tarımsal üretim, HDP'nin kayyum atanan belediyeler, CHP'nin üniversitelerde öğretim üyelerine ödenen ücret konulu grup önerileri reddedildi. AKP'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. AKP'nin kabul edilen önerisine göre; Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi gündemin ön sıralarına alındı. Genel Kurul'da yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.