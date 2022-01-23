Seçim kanunu Meclis'e geliyor: 15 madde olması beklenen teklifin içeriğinde neler olacak?

2020 yılı başından bu yana konuşulan seçim kanununda değişiklik çalışması neredeyse 2 yıl sonra Meclis gündemine geliyor.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde teklife ilişkin olarak, "AK Parti ve MHP’nin yürüttüğü çalışma son dakika bir sürpriz olmazsa en geç şubat ayı ortasında Meclis Başkanlığına sunulmuş olacak. Edinilen bilgiye göre 15 madde olması beklenen teklif AK Parti ve MHP’nin ortak imzasıyla Meclis’e verilecek. Cumhur İttifakı ortağı iki parti, sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu, çoklu baro, infaz yasası gibi kritik bazı düzenlemelerin ardından bir kanunu daha birlikte getirmiş olacak." kulis bilgileri paylaşıldı.