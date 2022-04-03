Seçim kanunu görüşülürken AKP’li vekiller maç izlemişler

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhur İttifakı'nın seçim kanununda değişiklik teklifi görüşmelerine AKP'li vekillerin katılımı yüksek olmadı. AKP'li Ramazan Can eleştirilere, "Milli maç var, dışarıda milli maç izliyorlar" yanıtını verdi.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Geçtiğimiz haftanın en önemli siyasi gündem başlığı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen seçim kanununda değişiklik teklifi oldu. Tüm siyasi partileri yakından ilgilendiren görüşmeler, iktidar cephesinde ise beklenen ilgiyi görmedi. 3 gün süren görüşmelerde AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin katılımı çok yüksek olmadı. CHP İstanbul Milletvekili, anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu konuşmasında AK Parti sıralarındaki milletvekillerinin yüzde 5-10’u bulmadığını söyledi, “Sahiplenmiyorsunuz, inanmıyorsunuz çünkü bunun Türkiye'nin hayrına olduğuna, Türkiye demokrasisini geliştirici bir yasa önerisi olduğuna inanmıyorsunuz demek ki. İnansaydınız bu sıralar bu şekilde bomboş olmazdı” dedi. Kaboğlu’nun sözlerine AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Milli maç var, dışarıda milli maç izliyorlar” yanıtını verdi. Kanun görüşmeleri sırasında iktidar vekillerinin kuliste maç izlediği Can’ın bu sözleriyle Meclis tutanaklarına da geçmiş oldu." ifadesi kullanıldı.