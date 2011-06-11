Seçim kampanyasında Kılıçdaroğlu açık ara önde

T24 - Genel seçimlere saatler kala Radikal gazetesi liderlerin performansını değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyası boyunca en çok miting yapan, en fazla yol kat eden lider olarak dikkat çekti.

İşte liderlerin seçim performansı:





BAŞBAKAN ERDOĞAN

Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 45 bin 944 km uçtu. 92 saat havada kaldı. Kampanyasında 1 milyon 200 bin kişi çalıştı.

2007 seçiminde toplam 54 ile giden Erdoğan da bu kez daha çok gezdi ve 68 ile gitti. Gitmediği illerden biri Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ydi.

Başbakan Erdoğan, nisan sonu mitinglerine başladı. Ancak bu tarihten önce de ‘açılışlar’ dolayısı ile sürekli hareket halindeydi. Seçim yasakları başlayınca Ana uçağına, Oba helikopterine ve 002 plakaya veda etti. Şehirlerarası gidiş-gelişlerde karayolunu hiç kullanmadı. Uçak ve helikopter kullanan Erdoğan, 45 bin 944 km yol yaptı.







Yaklaşık 92 saat havada kaldı.

50 milyon seçmenli Türkiye’de AKP’nin propaganda çalışmalarına 1 milyon 200 bin kişi katıldı. Doğuda yaptığı mitingler ses getirdi, İzmir mitingi AKP tarihine geçti.

Erdoğan tüm mitinglerde prompter’dan konuştu.

Sümeyye Erdoğan mitinglerinde babasını yalnız bırakmadı. Babası miting alanında şarkı söylerken fotoğraflarını bile çekti.

Güvenlik önlemleri en üst düzeydeydi. Keskin nişancıların yanı sıra nükleer ve biyolojik silahlara karşı önlemleri de alındı.



‘Gezegen Rekoru’ kırıldı!

Meydandan atılan ‘laflara’ yanıt veren, alanlarda kravat takmayan Erdoğan, fenalaşan vatandaşlar olduğunda hem sağlık görevlilerini anons ederek göreve çağırdı hem de vatandaşlardan ‘koridor’ açmalarını istedi.

Kampanyada bir de İstanbul ve Ankara’da proje tanıtım toplantılarına ve çok sayıda TV programına katıldı. Kral FM’de Gezegen Mehmet’in programında bir de rekor kırdı. Erdoğan, 150 yerel ve bölgesel TV, 160 yerel, 12 ulusal radyo kanalında aynı anda yayımlanan programda soruları yanıtladı.



CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU

CHP seçim çıkarmasına Samsun’da başladı, İzmir’de bitirecek. Kılıçdaroğlu 300 mitingle selefi Baykal’ı 10’a katladı

Kılıçdaroğlu 81 ilin tamamında ve çok sayıda ilçede toplam 140 miting yaptı. Kılıçdaroğlu, güzergâhta toplanan kalabalığın isteği üzerine 160 kez de mini miting denebilecek konuşmalar yaptı. Böylece 300 mitinge ulaşan Kılıçdaroğlu, 2007’de 31 ilde miting düzenleyen selefi Baykal’ı 10’a katladı.

52 bin 500 km jet, 15 bin 400 km helikopter uçuşuyla koplam 67 bin 900 km. uçtu. (Dünyanın çevresi 40 bin km) İllere havaalanı varsa kiralanan 7 kişilik özel uçakla, yoksa yine kiralanan 4 kişilik özel helikopterle gitti. Halkın arasına karışabilmesi için 4 parti otobüsü programa yetişmeye çabaladı. Programının anahatlarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak hazırladı.

Anonsçusu Barış Bozkurt, danışmanı Ali Kılıç ve Koruma Müdürü Koray Aslan değişmeyen yol arkadaşları oldu.

Helikopteri iki kez bozuldu. Kılıçdaroğlu’nun miting programı (Sivas ve Silopi) ciddi anlamda 2 kez aksadı. İkisine de helikopter arızası neden oldu.

İstanbul’a büyük ağırlık verdi. 7 kez İstanbul’a gitti, her bölgede ayrı miting yaptı. Ankara ve İzmir’de de 2’şer kez seçmenle bir araya geldi.

Büyük illerde mitingler hafta sonuna denk getirildi. Doğu ve güneydoğu son iki haftaya denk getirildi.

Konuşmalarının çoğunu doğaçlama yaptı. Ara sıra yol boyunca aldığı küçük notlardan yararlandı.

Kampanyada 15 rapor, 3 kitapçık, 1 kitap, 20 broşür 55 milyon adet basıldı. 15 tv ve 20’yi aşkın sosyal medya reklamı çekildi. Tanıtım filmleri; 43 ulusal TV’de 35 milyon 466 bin 148 kişiye, 20 ulusal gazetede 13 milyon 369 bin kişiye, 3 bin 302 sinemada 3 milyon 250 bin kişiye ulaştırıldı. Kampanyada 180 internet sitesi kullanıldı. 2 bin billboard reklamı verildi.



MHP LİDERİ BAHÇELİ

Seçim startını ilk Bahçeli verdi. En az miting yapan liderdi, bu kez 57 ile birden gitti. Yüz yüze iletişime önem verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Haziran için seçim startı veren ilk lider oldu. 1 Ekim 2010’da Kars’ta ‘Ani Harabeleri’ndeki Fethiye Camii’nde cuma namazını kılarak seçim çalışmalarını resmen başlatan Bahçeli, seçim sürecinde neredeyse Ankara’da hiç durmadı. Turu memleketi Osmaniye’de bitirdi.

2007 seçimlerinde 19 mitingle ‘en az miting yapan lider’ olan Bahçeli bu kez toplam 57 il gezdi.

Pek çok televizyonda canlı yayın programına katıldı.



Yüz yüze iletişim

Karayolunu tercih eden Bahçeli, bu kez ilçe ziyaretlerine ağırlık verdi. Seçim çalışmalarını ilçelerden başlattı, esnaf ve belediye ziyaretleri yaparak vatandaşla yüz yüze iletişim kurdu. Kampanyanın 2. ayağında il merkezlerinde daha geniş katılımlı mitingler düzenledi.



Püskevit mucizesi

Bahçeli, ilçe ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda prompter kullanmadı. Konuşmalarında, halk dilini, kullandı. Hilal Kart’ı anlatırken kullandığı ‘Püskevit’ ile seçim sürecine damga vurdu.

İl merkezlerindeki mitinglerde ise kendi hazırladığı metni prompter’dan okudu. Diyarbakır’da seçim mitingi gerçekleştirdi. Ancak bu mitingde oy istemek yerine, “dertleşmeye geldim” diye hitap etti. Kampanyasını memleketi Osmaniye’de bitirdi.