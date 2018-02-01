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Seçim ittifakları için yüzde 15 seçim barajı önerisi; AKP-MHP anlaşmasının detayları belli oldu

Seçim pusulasında ittifak partilerinin yer aldığı bölüm, farklı bir renkte olacak

01 Şubat 2018 00:13

AKP ile MHP'nin seçim ittifakı kararının ardından oluşturulan Milli Mutabakat Komisyonu'nun önümüzdeki hafta çalışmalarını tamamlayacağı öğrenildi. Komisyon, ittifak modeli üzerinde büyük oranda anlaştı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, AKP-MHP ittifakının detayları şöyle:

Edinilen bilgilere göre, ittifak modeli üzerinde görüş birliği sağlandı. Bu çerçevede, ittifakın adı pusulaya yazılacak, iki partinin amblemi ittifak çatısı altında yer alacak.

'Tak tak' sadeleştirildi

Milletvekili listeleri ise ortak değil ayrı olacak. Yani AKP ve MHP'nin milletvekili listesi de pusulada bulunacak, aldıkları oya göre partiler vekil çıkartacak.

MHP liderinin daha önce dile getirdiği ve "tak tak" diye ifade ettiği; hem ittifaka hem partiye mühür basılmasının ise sadeleştirildiği belirtildi.

Çift mühür yerine sadece parti için ayrılan alana mühür vurulmasına karar verildiği iddia edildi.

Seçime ittifak ile girecek partilerin pusulada belirgin hale getirilmesi de gündemde.

Yüzde 10 baraj korunuyor

Buna göre, ittifak partilerinin pusulada yer aldığı bölüm, pusulanın geri kalanına göre farklı bir renkte olacak. Ancak bu seçmeni etkileyecek düzeyde bir renk farkı olmayacak.

Baraj konusunda ise yüzde 10 seçim barajının korunması bekleniyor.

AKP ise ittifaka girecek partiler için yüzde 15'lik bir ittifak barajı önerdi, ancak bu öneri üzerinde bir uzlaşıya varılmadı.

Türkiye'nin 100 seçim bölgesine bölüneceğine yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığı, bölgeler konusunda çok fazla değişime gidilmeyeceği öğrenildi.

Bu arada komisyonun yerel seçimlere yönelik çalışmayı da tamamlamak üzere olduğu,

İttifak çalışmasının da yerel seçim paketiyle bir arada gelebileceği ifade ediliyor. Ancak bunun için liderlerin onayı gerekiyor.

Önümüzdeki hafta komisyonun çalışmasını tamamlamasının ardından liderlere sunum yapılacak. Pürüzlü bir iki başlık için onlardan onay alınacak. Sonrasında ise ya yerel seçim paketi tek olarak ya da ittifak modelini de içeren yasal düzenlemeleri de içeren geniş bir paket olarak meclise sunulacak.

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