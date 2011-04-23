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SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNA SALDIRI İSTANBUL (A.A)

23 Nisan 2011 10:24

-SEÇİM İRTİBAT BÜROSUNA SALDIRI İSTANBUL (A.A) - 23.04.2011 - Maltepe'de AK Parti seçim irtibat bürosuna, molotofkokteylli saldırı  düzenlendi. Alınan bilgiye göre, partinin Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosuna, plakası belirlenemeyen bir araçtan molotofkokteyli atıldı. Saldırı sonucu iki katlı binanın bazı camları kırıldı, çıkan küçük çaplı yangın Maltepe itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan saldırganları yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

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