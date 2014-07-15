'Seçim için yaz ortasında kömür dağıtılıyor'

Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala İzmir Karabağlar'da vatandaşa kömür dağıtıldığını belirten CHP'li Alaattin Yüksel, konuyla ilgili soru önergesi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün İzmir Karabağlar'da Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür dağıttığını söyledi.

Olaya tepki gösteren ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın yanıtlaması üzerine TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi veren Yüksel, "Biz bu senaryoyu referandum öncesi gördük. AKP yoksul vatandaşın oyuna ipotek altına almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi aba altından sopa gösteriyorlar" dedi.

Yüksel, benzer bir olayın 2010'da yapılan referandum öncesi Bayraklı'da yaşandığını hatırlattı.

AKP iktidarları döneminde vatandaşların yoksullaştığını ve bunun düzeltilmesi için herhangi bir adım atılmadığını belirten CHP'li Yüksel, "AKP iktidarı döneminde insanlarımız yoksullaştı. Bilerek, isteyerek yoksulluğu kaldırmıyorlar, yönetiyorlar. İnsanlarımızı muhtaç hale getirip, seçim öncesi dağıttıkları kömür, makarna gibi şeylerle yurttaşlarımızın oylarını almaya çalışıyorlar. İzmir'de yazın ortasında kömür dağıtılması bunun en somut örneğidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi AKP seçim rüşveti vermektedir. Ancak bir şeyi hep unutuyorlar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da İzmirli hemşerilerimiz bunlara pabuç bırakmayacaktır" dedi.

Soru önergesi

Yüksel, önergesinde şunları sordu:

2003 yılından itibaren toplam kaç ton kömür dağıtılmıştır? Yıllara ve illere göre dağılımı nedir?

SYDV'lere teslim edilen toplam kömürün ne kadarı TKİ'den, ne kadarı dışardan ve hangi yöntemle satın alınmıştır?

Satın alımlarda kamu zararı oluştuğu gerekçesi ile açılan soruşturma ve dava var mıdır?

Kömür alımlarda hangi firmalar tercih edilmiştir? Firma tercihinde hangi kriterler dikkate alınmıştır?

Bugüne kadar kaç aileye kömür yardımında bulunulmuştur? Her yıl düzenli olarak kömür yardımında bulunulan aile sayısı nedir?

Dağıtılan kömürün cinsi ve kalorisi nedir?

SYDV'lere gönderilen kömürlerle ilgili olarak dağıtımı yapılmadan önce analiz yaptırılmakta mıdır?

Kömürlerin kalitesi Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun mudur?

Bugüne kadar adı geçen yönetmeliğe uygun olmadığı için geri alınan/toplanan kömür miktarı nedir?

İzmir Karabağlarda toplam kaç ton kömür dağıtılmıştır? Her haneye kaç ton kömür verilmiştir?

İçinde bulunduğumuz bu yaz aylarında kömür dağıtımına hız verilmesinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük bir yatırım olduğu iddiaları hakkında ne düşünülmektedir?