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Seçim güvenliği masaya yatırıldı

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Bu ortam ne kadar rahat olursa demokratik süreç o kadar verimli işliyor demektir" dedi.

06 Şubat 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Bu ortam ne kadar rahat olursa demokratik süreç o kadar verimli işliyor demektir" dedi.


Bakan Atalay, Diyarbakır Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Seçim Güvenliği Bölge Valiler Toplantısı'nda, siyasi partilerin ve adayların propaganda ve benzeri çalışmalarını hiçbir baskı veya kısıtlamaya maruz kalmadan rahatça yapmasını sağlamak için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Siyasi partiler ve adayların seçim çalışmalarının 1 Ocakta başladığını hatırlatan Atalay, "Bu ortam ne kadar rahat olursa demokratik süreç o kadar verimli işliyor demektir" diye konuştu.

Önlemler sayesinde bütün seçmenlerin oylarını huzur, adalet ve güvenlik içerisinde serbestçe kullanmaları için gerekli ortamın sağlanacağını bildiren Atalay, sandık başına giden vatandaşların, oylarını özgürce ve kendi iradeleriyle kullanacağını bildirdi.

Bakan Atalay, seçimlerin yargı yönetimi ve denetiminde yapıldığını belirterek, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının bu konuda gerekli çalışmaları yaptığını kaydetti.

Kendilerinin de siyasi partiler ve adayların seçim çalışmalarını rahatça yapabilmeleri için mutabakat içerisinde olacaklarını ifade eden Atalay, şunları söyledi:

"Kampanya çalışmaları sürerken vatandaşlarımızın gereksiz yere rahatsız edilmemesini sağlamak önemli bir görevimizdir. Seçim konvoyları, propaganda araçları ve diğer seçim materyalleri nedeniyle oluşacak gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Afiş, pankart, flama ve bunun gibi malzemelerin asılmasıyla ilgili uygulamalarda 298 sayılı yasa hükümleri ve YSK kararları doğrultusunda hareket edilerek, seçim kurulu başkanlıkları, siyasi parti yetkilileri ve adaylarla sürekli iş birliği içinde bulunulacaktır.

341 sayılı YSK kararı ve 298 sayılı yasanın 60. maddesinin ikinci fıkrası gereği, trafik kazalarına sebebiyet vereceğinden özellikle ana yollar ve kavşaklarda afiş, pankart ve bunun gibi malzemelerin asılması önlenecektir. 298 sayılı yasanın 60. maddesinin son fıkrası gereğince kavşak, meydan, cadde ve benzeri yerlerde bu tür materyallerin asılması zaten yasaktır. Bunun yerine YSK kararları doğrultusunda billboard ve pano gibi yerlerin kullanımı sağlanacaktır."

Atalay, seçim sürecinde asılan malzemelerin çevre kirliliğine yol açtığını belirterek, "Mülki idare amirleri ve güvenlik birimlerimiz, siyasi parti temsilcileri ve yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bu kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gayret göstermelidir" dedi.

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