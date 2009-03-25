Seçim günü 8 bin polis görev yapacak

Seçim yasaklarıyla birlikte seçime özel güvenlik önlemleri de 28 Mart Cumartesi günü devreye sokulacak. Bu çerçevede Ankara’da 8 bin polis görev yapacak.



Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, seçim önlemleri seçim yasağının başlayacağı Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren başlatılacak. Seçim yasağı kapsamında parti merkezleri, seçim irtibat bürolarıyla çeşitli yerlere asılan propaganda afişleri, parti bayrakları söktürülecek.



Bilboardlar dahil olmak üzere partilerin propaganda afişlerinin kaldırılması için Büyükşehir Belediye Başkanlığından 50 araç tahsis edildiği ve bunlara polis ekiplerinin refakat edeceği kaydedildi.



Seçim günü Ankara genelinde polis saat 06.30'da tedbirler almaya başlayacak. Tedbirler, 7 bin 561 sandığın yer aldığı 446 sandık alanında yoğunlaştırılacak. Sandık yerleri dışında seçim kurulları, parti genel merkezleriyle, vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği merkezlerde de tedbirler alınacak. Ayrıca oylarını kullanmak üzere sandığa gidecek devlet büyükleriyle ilgili de koruma tedbirleri uygulanacak.



Sandıkların açılıp, sayımların tamamlanmasının ardından oy pusulalarının merkezlere götürülmesi sırasında da kamu araçlarına polis motorize araçları da eşlik edecek.



Emniyet yetkilileri, ayrıca Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasakları kapsamında da denetlemelerin yapılacağını kaydettiler. Seçim günü yaklaşık 8 bin polis görev yaparken, polislerin yerel seçim olması dolayısıyla oylarını kendi ikamet bölgelerinde kullanmalarının sağlanacağı da bildirildi.



Polis ekiplerinin görevlerinin ikinci bir emre kadar devam edeceği kaydedildi.

