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Seçim gecesi koalisyona kapılarını kapatan MHP'de üç kritik toplantı

MHP kulislerinde yeniden yapılacak bir seçimde, AKP’nin oylarının daha da düşebileceği düşünülüyor

10 Haziran 2015 12:02

MHP yönetimi, partinin 7 Haziran sonrası ortaya çıkan tabloda sergileyeceği tutumu ve geleceğe dair takip edilecek politikaları belirlemek için üç kritik toplantı yapmaya hazırlanıyor.

Genel Başkan Devlet Bahçeli bugünden itibaren tüm yetkili karar organlarını topluyor.  Başkanlık Divanı bugün toplanacak. 13 Haziran Cumartesi günü de en yetkili karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu ve yeni milletvekilleriyle bir araya gelinecek.

 

Nabız yoklanacak

 

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, 14 Haziran’da ise il başkanları ve belediye başkanlarıyla Genel Merkez’de toplanılacak. Bahçeli seçimlerde alınan sonuçları değerlendirirken, parti yöneticilerinin koalisyona ilişkin nabzını yoklayacak. Bu yoklamaların ardından partinin kesin tavrının netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partideki son durumu özetle şöyle aktardı:

 

Gereken olgunluk

 

“Milletimiz AKP’ye tek başına hükûmeti kurma imkânı tanımamıştır. Koalisyon hükûmeti veya dışarıdan herhangi bir siyasi partinin desteğiyle azınlık hükûmeti kurulması gündemdedir. Bununla birlikte Türkiye’de parlamenter demokrasinin birikimi, ülke sorunlarının çözümü için yeterli büyüklüktedir. Ancak Meclis’te grup oluşturacak siyasi partilerin bu konuda gereken olgunluğu göstermeleri icap etmektedir. MHP, milletimizin teveccühüyle oylarını önemli oranda arttırmış ve Meclis’e daha güçlü bir grupla girme imkânı bulmuştur. Ancak 7 Haziran’da teşekkül eden Meclis aritmetiği de ortadadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu konuda seçim gecesi gereken açıklamayı yapmış ve partimizin duracağı yere yeterince net ifadelerle işaret etmiştir. Ortaya çıkan tablo ne olursa olsun Türkiye’nin çözüm bekleyen önemli meseleleri bulunmaktadır.”

 

Yeniden seçim olursa

 

Partide olası bir seçim için senaryolar üzerinde de çalışılmaya başlandı. Yeniden yapılacak bir seçimde, Ak Parti’nin oylarının daha da düşebileceği ve tabanın yükselen moral nedeniyle daha yüksek bir oy oranına ulaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak “emanet oyların yuvaya dönmesi” nedeniyle HDP’nin bu defa barajı aşamayabileceği ve milletvekili dağılımının yine değişebileceği senaryosu da konuşuluyor.        

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