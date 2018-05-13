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Seçim döneminde TRT; HDP ve Saadet Partisi'ne yer verilmedi, İyi Parti'ye ayrılan süre 9.5 dakika

CHP'ye 3 saat 4 dakika 28 saniye ayrıldı

13 Mayıs 2018 11:05

Cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimine bir buçuk aydan az süre kala Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) siyasi partilere ayırdığı süre tartışma konusu oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan ve seçimlerin 24 Haziran 2018'e çekildiğinin belli olduğu 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihlerini kapsayan çalışmaya göre TRT; Saadet Partisi ve HDP’ye yayın akışında hiç yer vermedi. İyi Parti ise TRT ekranlarında 9.5 dakika yer alabildi. 

AKP-MHP ittifakına ayrılan süre, 37 saat 40 dakika 2 saniye.

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 17 Nisan tarihinde yaptığı “seçimler için 3 Kasım 2019’u beklemeye gerek yok” yönündeki açıklaması ile erken seçim atmosferine girdi.

Her seçim döneminde olduğu gibi RTÜK, özel televizyon kanalları ve TRT’nin tek yönlü, taraf tutan yayın yapıp yapmadıklarını YSK adına denetleyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre,  RTÜK’te bu konudaki çalışmalar başladı. Ancak elde edilen ilk sonuçlar; TRT ekranlarının iktidar ve iktidara yakın isimlere daha çok ayrıldığını gösterdi.

Saadet ve HDP’ye hiç yok

Seçimlerin erken yapılacağının netleştiği 17 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında TRT, haber yayınları hariç sadece canlı yayınlarda; Cumhurbaşkanı adayını kendisi çıkaran Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermedi. Bu tarihler arasında Millet İttifakı ile vekil seçimine giren ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaran İYİ Parti’ye ise sadece 9 dakika 30 saniye yayın ayrıldı.

CHP'ye 3 saat 4 dakika 28 saniye

CHP’ye TRT ekranlarında ayrılan süre ise 3 saat 4 dakika 28 saniye olarak hesaplandı. Bu toplamın büyük çoğunluğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM Grup konuşması oluşturuyor. Bu kapsamda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 6 Mayıs’a kadar 27 dakika 20 saniye yayın yapıldı.

AKP-MHP ittifakı ‘birinci’

TRT bu dönemde AKP ile ilgili yayınlara 36 saat ayırdı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülke tarihini değiştiren açıklamalarına verilen payın ise 1 saat 40 dakika 2 saniye olduğu görüldü.

Böylece TRT; AKP-MHP ittifakını 37 saat 40 dakika 2 saniye, muhalefet partilerine ve bu partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına ise toplamda 3 saat 13 dakika 58 saniye yer verdi.

 

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