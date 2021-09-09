Seçim çalışmalarında öldürülen oğlu için oturma eylemi yapıyordu; AKP'li vekile hakaretten 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 seçim çalışmaları sırasında 4 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı kavganın ardından tutuklanan oğlu Fadıl Şenyaşar için adliye önünde 185 gündür oturma eylemi yapan Emine Şenyaşar hakkında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. 4 yıla kadar ağır hapis cezası istenen Emine Şenyaşar, 12 Kasım 2021’de ilk duruşmasına çıkacak.

AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın gittiği Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada, Hacı Evsat Şenyaşar, oğulları Celal ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Kavganın ardından da olaya karıştığı ileri sürülen Fadıl Şenyaşar tutuklanmış ve hakkında 150 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; olayda iki oğlu ve eşini kaybeden anne Emine Şenyaşar ise diğer oğlu Ferit Şenyaşar ile birlikte Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi başlatmıştı.



Eylemini 185 günden bu yana sürdüren anne Şenyaşar'a, Adalet Nöbeti'nin 86. gününde söylediği sözler nedeniyle kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 4 yıla kadar ağır hapis cezası istenen Emine Şenyaşar, 12 Kasım 2021'de ilk duruşmasına çıkacak.

4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız müşteki (şikayetçi) olarak yer aldı.



İddianamede, Emine Şenyaşar’ın 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturmada, Emine Şenyaşar'ın Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a hakaret ettiği görüntülerde tespit edildiği vurgulandı.