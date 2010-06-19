'Seçim atmosferine girilmeye mecbur edilmiştir'

T24 - Anayasa paketinin iptal olasılığını göz önünde bulunduran hükümet, erken seçim için düğmeye bastı. Bir AKP kurmayı, “Türkiye bir seçim atmosferine girmiştir. Şartlar mecbur etmiştir” dedi.





Anayasa paketinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilebileceğini hesaplayan hükümet, erken bir genel seçim için hazırlıklar yapıyor. AKP, 1 temmuzda tatile girmesi gereken Meclis’i en az 15 temmuza kadar açık tutmayı planlıyor. Böylece, AKP, Anayasa Mahkemesi 5 temmuzda Anayasa değişikliğini görüştüğü sırada Meclis’i açık tutmuş olacak. Yüksek Mahkeme’den olası bir iptal kararı çıkması halinde AKP, Meclis’i toplayarak bir erken genel seçim kararı alacak.





Kimse şaşırmasın



Taraf ’a konuşan AKP kurmayları, Ankara kulislerinde konuşulan senaryoları doğruluyor. AKP’nin önde gelen bir ismi şunları söyledi: “Son bir ayda yaşanan gelişmelere baktığımızda Erdoğan’dan önemli bir atak gelebilir. En önemli atak, erken seçim kararı olabilir. Sayın Başbakan her ne kadar ‘seçimler zamanında yapılacak’ dese de, Türkiye bir seçim havasına girmiştir. Bunun en önemli göstergesi de Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa paketine ilişkin almış olduğu ‘şekil yönünde bakar’ kararıdır. Bu kararın sonucunda bir iptal kararı gelirse, hükümet erken seçim kararı açıklar.”





Şartlar seçime zorluyor



Başka bir AKP’li kurmay ise şunları dedi: “Yüksek Mahkeme’nin alacağı kararla birlikte siyasi irade kendi içinde bir değerlendirme elbette yapacak ve kendisine bir yol haritası çizecek. Siyasi irade olası gelişmeler karşısında, erken seçim kararı alırsa bu aslında pek de erken sayılmaz. Zaten Türkiye bir seçim atmosferine girmiştir. Seçim tarihini beş-altı ay erkene alırsa bu aslında erken sayılmaz. Şartlar ve koşullar buna mecbur etmiştir. Bu da çok doğaldır.”





Gül ve Erdoğan rakip olmayacak



Ankara’da konuşulan diğer bir konusu ise Başbakan Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmayacağı. Önceki gün Meclis Anayasa Komisyonu’ndan geçen tasarıya göre Başbakan Erdoğan, istifa etmeden Köşk’e aday olabilecekti. Tasarıya eklenen bu sürpriz madde, “Erdoğan’a Köşk yolu açıldı” şeklinde yorumlanıyor. AKP’li kurmaylar, tasarıyla ilgili şunları söylediler:



“Bu düzenleme yasalaştığı takdirde, Sayın Erdoğan’ın da diğer adayların da görevlerinden istifa etmelerine gerek kalmayacak. Sayın Erdoğan aday olur mu olmaz mı bu konuda şimdiden bir şey söylemek için erken. Ama neden olmasın ki. Burada bir tek şey var. Eğer Sayın Abdullah Gül yeniden adaylığını koyarsa, Sayın Erdoğan ne yapacak. Bence o gün gelmeden Erdoğan ve Gül konuyu konuşarak bir karar verecekler. Birbirlerine rakip olmayacaklar.”





CHP de ‘erken seçim’ diyor



CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa değişikliğinin bazı maddelerini iptal edeceğini, iptalden sonra da erken genel seçime gidileceğini düşündüğünü söyledi.



CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Oran, burada yaptığı konuşmada, İzmir’in Türkiye için çok önemli bir şehir olduğunu, kentin “cumhuriyetin, bağımsızlığın, demokrasinin, özgürlüğün, laikliğin, milliyetçiliğin kalesi” olduğunu savundu. Bir gazetecinin CHP’nin Anayasa değişikliğiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açtığı iptal davasıyla ilgili sorusu üzerine Oran, “Anayasa değişikliğinin belli maddelerinin iptal edileceğini, iptalden sonra erken genel seçime gidileceğini düşünüyorum” yanıtını verdi.





Hayrola seçim takvimi mi geldi



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu Çankaya Köşk’ünde kabul eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.



Gül, “Sayın Cumhurbaşkanı, çok farklı, yapıcı, birleştirici ve bütünleştirici performansınızla Cumhurbaşkanlığı görevinizi sürdürüyorsunuz. Bu göreve yeniden aday olacak mısınız” sorusu üzerine gülerek, “Hayrola seçim takvimi mi geldi” dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, “Ben görevimi sorumluluğu içerisinde en iyi şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi söylenecek bir şey yok. Ortada seçim yok, bir şey yok, öyle bir dönem söz konusu değil. Onlar günü gelince konuşulacak konulardır” dedi







