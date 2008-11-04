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Dünya

Seçim arifesinde Obama'nın ninesi öldü

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama'nın yetişmesinde büyük rol oynayan anneannesi kanserden öldü

04 Kasım 2008 02:00

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama'nın yetişmesinde büyük rol oynayan anneannesi, torununun başkan seçilip seçilmediğini göremeden kanserden öldü

Obama, seçime bir gün kala vefat eden anneannesinin ölümü üzerine kız kardeşi Maya Soetoro-Ng. ile yaptığı ortak açıklamada, "Anneannemiz Madelyn Dunham'ın kanserle mücadelenin ardından vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile açıklıyoruz. Ailemizin temel taşıydı ve olağanüstü başarı, güç ve tevazunun kadınıydı" dedi.

Obama, beyaz olan annesinin annesi 85 yaşındaki Madelyn Dunham'in rahatsızlığının son haftalarda artarak ciddi boyuta ulaşması ve hayati tehlike bulunması üzerine seçim kampanyasına birkaç gün ara vererek anneannesinin yaşadığı Hawaii adalarına gitmişti.

Dunham, Obama'yı, annesi Endonezya'da çalışırken 10 yaşına kadar yetiştirmişti.

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