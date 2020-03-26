Seçil Gür: Serdar Ortaç'la ayrıldığımızı Instagram'dan öğrendim

Şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabının ‘story’ (hikâye) bölümünden paylaştığı videoda Seçil Gür’le ilişkisinin bittiğini duyurdu. Gür ise, ayrılığı o görüntülerden öğrendiğini söyledi: “Hastalık ruh halini etkilemiş.”
5 yıl evli kaldığı İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç’ın ilişkisi 1.5 ayda bitti. Dün Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının story bölümünde paylaştığı videoda “Hastaneye yalnız gidiyorum” dedi.