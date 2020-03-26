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Seçil Gür: Serdar Ortaç'la ayrıldığımızı Instagram'dan öğrendim

"Hastalığı ruh hâlini etkilemiş"

26 Mart 2020 09:12

Şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabının ‘story’ (hikâye) bölümünden paylaştığı videoda Seçil Gür’le ilişkisinin bittiğini duyurdu. Gür ise, ayrılığı o görüntülerden öğrendiğini söyledi: “Hastalık ruh halini etkilemiş.”

5 yıl evli kaldığı İrlandalı manken Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç’ın ilişkisi 1.5 ayda bitti. Dün Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının story bölümünde paylaştığı videoda “Hastaneye yalnız gidiyorum” dedi.

Kendisine bronşit teşhisi konulduğunu açıklayan şarkıcı, Seçil Gür’le ayrıldıklarını da duyurdu: “Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir.”

Seçil Gür ise ilişkisinin bittiğini Serdar Ortaç’ın o paylaşımıyla öğrendiğini söyledi. Gür, “Ayrıldığımızı ben de story’den öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o story’leri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş” dedi.

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