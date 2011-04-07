-SEÇEN'İN SORUŞTURMALARI YENİ SAVCILARDA İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Fikret Seçen'in yürüttüğü ''Haberal'ın mahkemeden saklanan sağlık raporu'' ile ''Gölcük Donanma Komutanlığında ele geçirilen belgelere'' ilişkin soruşturmalarda yeni savcılar görevlendirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turan Çolakkadı'nın yerine özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görevlendirilen Fikret Seçen'in yürüttüğü ''Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık raporunun mahkemeden saklanması''na ilişkin soruşturmayı, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk sürdürecek. Berk, daha önce bir süre ''Balyoz Planı'' soruşturmasını yürütmüştü. ''Gölcük Donanama Komutanlığında ele geçirilen belgelere'' ilişkin açılan iki soruşturmadan Fikret Seçen'in elinde bulunan dosya, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a, Başsavcıvekilliğine atanan Ercan Şafak'ın elindeki dosya ise özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aksoy'a verildi.