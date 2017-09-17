Sebze ve meyve sektörü zincir marketlerin tekelinde

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen, sebze ve meyve sektörünün Türkiye\'deki zincir marketlerin tekelinde olduğunu, fiyatların buralarda yüzde 750\'ye varan farklara ulaştığını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın bu işe çözüm bulabileceğini belirten Şen, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba\'yı Türkiye\'nin birinci, Avrupa\'nın ikinci ve dünyanın üçüncü büyüğü olan Mersin Hali\'ne davet etti.

Hal çıkışı 50 kuruş olan sivri biberin marketlerde 3 lira 75 kuruşa vatandaşa ulaştığına dikkat çeken Şen, \"Bu marketler yaklaşık 30 bin şube ile sektörü kilitlemiş durumda. Üretici ve komisyoncular olarak bunlara ürünümüzü vermediğimiz takdirde ikinci bir şansımız kalmıyor. Fiyat ve finansal olarak bizlere sıkıntılar yaşatıp iflasa sürüklüyorlar. Bu tekelin kırılması lazım. Buna bakanlığın el atması lazım. Ödeme ve fiyat istikrarında girişimde bulunulmalı. Türkiye\'nin en büyük zincir marketlerinden bir tanesinde fiyat listesine bakıyoruz. Sivri biber, hal alış fiyatı 50 kuruş, market satış fiyatı ise 3.75 TL. Aradaki fark yüzde 750. Burada suçlu, komisyoncu mu yoksa marketler mi? Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz\" dedi.

HAL İLE PAZAR VE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI EN İYİ YÜZDE 200

Hal fiyatları ile tüketiciye ulaşan rakamlar arasında uçurumlar olduğunu kaydeden Şen şöyle devam etti:

\"Üreticinin hali içler acısı. Mersin halinde domates 50 kuruş ile 70 kuruş arasında işlem görüyor ve satılmıyor. Salatalık 70 kuruş ile 1 TL arası, patlıcan 70 kuruş, kabak 1 TL, sivri biber 1 TL, dolma biber 70 kuruş. Pazar satış fiyatlarında ise bu farklar en az yüzde 200. Şeftali 50 kuruş. Şeftali satılmıyor çöpe dökülüyor. İnsanlar 20 senede evlatları gibi büyüttükleri ağaçları kesiyor. Domates tarlada kaldı. Daha ne kadar ucuza verebiliriz. Üretici bankaya borçlu, iflaslar çığ gibi büyüyor. Daha ucuza da yedirebiliriz. Vergiler sıfırlanıp desteklenirse, yatlara verdikleri 1 lira 95 kuruşluk mazottan üreticiye de verirlerse fiyatlarda da iyileştirme olacaktır\" diye konuştu.



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