-SEBZE VE MEYVE FİYATLARI UCUZLADI ADANA/MERSİN (A.A) - 20.06.2011 - Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Adana-Mersin yöresinde, tarla ürünlerinin çıkmasıyla birlikte her iki kentteki halde işlem gören ürünlerin fiyatının ortalama yüzde 20 oranında düştüğü bildirildi. Çukurova yöresinde, sera ürünlerinin bitirilip tarla ürünlerinin hasadına başlanması, tüketicilerin yüzünü güldürdü. Yaz sezonunun başlaması ve yayla ürününün pazara girmesiyle Adana ve Mersin'de sebze ve meyve fiyatları ucuzladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Vedat Dalokay Hali'nde işlem gören ürünlerin fiyatının geçen haftalara oranla ortalama yüzde 20 oranında düştüğü belirtildi. Hal'de yerli Adana domatesinin kilosunun 20-40 kuruş, karpuzun 15-30, kavunun 15-20, şeftalinin 50-80, salatalığın 15-25, dolmalık biberin 40-80, yeşil biberin 25-60, patlıcanın ise 30-60 kuruştan satıldığı bildirildi. Yetkililer, sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüşün önümüzdeki günlerde devam edeceğini bildirdiler. -KAYISI REKOR YAPTI- Mersin Hal Müdürü Nuri Özdemir, son haftalarda hal esnafına çok ciddi miktarlarda ürünün geldiğini belirterek, ürün fazlalığı nedeniyle de fiyatların düşüş eğilimi gösterdiğini anlattı. Birçok üründe fiyatların geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de iniş çıkışlar yaşadığını belirten Özdemir, ''Rekor kayısının... Yıllardır Mersin halinde görev yapıyorum. Ama ben daha hiç kayısının 1 liranın altına düştüğünü görmemiştim. Ancak bu sene 50 kuruştan kayısı satıyoruz'' dedi. Ürün çokluğu nedeniyle üreticinin mecburen ucuza mal sattığını ifade eden Özdemir, ucuza mal satmayan üreticinin mecburen malını çöpe atmak zorunda kaldığını savundu. Haldeki fiyatın tüketiciye yeterince yansımadığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: ''Ürünler, halde çok ucuzken, pazardaki fiyat nedeniyle tüketici bu indirimden yararlanamıyor. Adeta hal ile pazar arasında yüzde 100 fiyat farkı yaşıyoruz. Bu durum hem üreticinin mağduriyetini artırıyor, hem de tüketicinin pahalıya meyve sebze almasını sağlıyor. O yüzden sık sık söylediğimiz gibi, yerel yönetimlerin pazarlardaki denetimleri artırması gerekir. Eğer denetim artmazsa, üretici mağdur olmaya, tüketici ise halin 2 katı fiyatına ürün almaya devam eder.'' Mersin Halinde işlem gören bazı meyve ve sebze kilogram fiyatlarının aralığı şöyle: (kuruş) ''Biber 18-60, domates 18-70, lahana 15-30, patlıcan 20-70, salatalık 28-56, çilek 75-1,50, erik 75-1,50, karpuz 20-40, kavun 30-60, kayısı 50-1,00, Anamur muzu 1,10-2,20.''