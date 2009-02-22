Sebze üretiminde hormon bilinci yaygınlaşıyor

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Gezgin, ilaç ve hormon denetimlerinin artması nedeniyle domates, salatalık, biber, patlıcan gibi yazlık sebzelerin kışın tüketilmesinde sağlık riskinin giderek azaldığını söyledi.



Gezgin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarımsal faaliyetlerini AB kriterlerine uydurmak için başlatılan girişimlerin hayata geçirilmesinde önemli mesafe alındığını belirtti.



Çiftçilere, bitkilerde kullandıkları ilaçları, ziraat mühendisleri tarafından yazılacak reçeteyle alma zorunluluğunun getirilmesinin, sağlıklı bitki yetiştiriciliği için önemli bir adım olduğunu dile getiren Gezgin, böylece belli standardın altında ilaç kullanımının önlenmeye başlandığını vurguladı.



İhracata yönelik sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi nedeniyle, ürünlerin üretimden tüketim aşamasına kadar sıkı şekilde denetlenmeye başladığını ifade eden Gezgin, "İhracatçı firmalar, Tarım İl Müdürlükleri ve üretici birlikleri, artık hallerde satılan ürünlerde ilaç kalıntısı ya da hormon olup olmadığını pek çok yerde sıkı bir şekilde denetliyor" dedi.



Yapılan bu denetimlerin ürününü değerinde satmak isteyen çiftçinin de giderek daha fazla bilinçlenmesini sağladığını vurgulayan Gezgin, şunları kaydetti:



"İlaç ve hormon denetimlerinin artması nedeniyle domates, salatalık, biber, patlıcan gibi yazlık sebzelerin kışın tüketilmesinde sağlık riski giderek azalıyor. Artık, güvenilir yerlerde satılan, nerede ve kim tarafından üretildiği belli olan yazlık sebzeleri güvenle tüketebiliriz. Çünkü yeni yeni, bazı firmalar ürünle ilgili üretim bilgilerini ambalajların üzerine yazmaktadır. Eskiden kışın aldığımız domateslerin çoğunda çekirdek bulunmazdı. Bu kış yediğimiz domateslerin büyük bölümünde artık çekirdek var. Bu durum artık çiftçilerimizin bilinçli tarım yaptığını, hormon ve ilaç kullanımını kurallara uygun şekilde yaptığını gösteriyor. Bu kış yediğimiz çekirdekli domatesler, artık insana zarar verecek şekilde hormon kullanılmadığını gösteren basit ama önemli bir göstergedir."



Gezgin, kışın bitki yetiştirilen ortamda yeterli güneş ışığı yoksa bitkinin verilen azot gübresini bünyesinde nitrat iyonu şeklinde biriktirdiğini belirterek, insan sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun da önlenmesi için çiftçilerin özellikle kış aylarında yetiştirilen bitkiye gerektiği kadar azot gübresi vermesinin şart olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)

