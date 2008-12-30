Soğuk hava, güz dönemi ekiminin sona ermesi ve ihracatın devam etmesi nedeniyle sebze fiyatları yeni yıla zamlı girecek.



Tüm yurtta olduğu gibi Antalya ve bölgede de soğuk havanın etkili olması, seralarda güz döneminin sona ermesi, ihracatın sürmesi ve ekonomik kriz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ndeki sebze ve meyve fiyatlarına da yansıdı.



Halde sebze ve meyve fiyatları geçen haftaya göre 10 ile 70 YKr arasında artış gösterdi. Yetkililer, seralarda yeni sezon ürününün Şubat ayı başlarında hale gelmeye başlayacağını ve bu sırada ürün temininde sıkıntı yaşanabileceğini belirterek, fiyat artışının Şubat ayına kadar sürebileceğini kaydettiler.



Antalya Toptancı Hali'nde, ihraç ürünü birinci kalite domates 1,40, sivri biber 1,00-1,10 YTL arasında işlem gördü. Toptancı Hali'nde, geçen haftaya oranla fiyatı 40 YKr artan bakla 2,00 YTL, 70 YKr artan dolmalık biber 2,00 YTL, 20 YKr artan Kaliforniya biberi 3 YTL, 40 YKr artan kapya biberi 2,20 YTL, 30 YKr artan muhacir biber 1,50 YTL, 20 YKr artan sivri biber ise 1,50 YTL'den alıcı buldu.



Domates geçen haftaki fiyatını korudu ve 1,40 YTL'den işlem gördü. Fiyatı 30 YKr artan taze fasulye 3,20 YTL'den, fiyatı 10 YKr artan kabak 1,20 YTL'den, fiyatı 20 YKr artan karnabahar 0,60 YTL'den, fiyatı 10 YKr artan aysberg marul 1,20 YTL'den, fiyatı 20 YKr artan düz marul 1,10 YTL'den, fiyatı 20 YKr artan kıvırcık marul 0,90 YTL'den, fiyatı 60 YKr artan patlıcan 2,20 YTL'den, fiyatı 30 YKr artan topak patlıcan 1,40 YTL'den, fiyatı 10 YKr artan pırasa 0,60 YTL'den, fiyatı 30 YKr artan badem salatalık 1,80 YTL'den satıldı.



Geçen haftaya oranla fiyatı 10 YKr ucuzlayan ıspanak ise 0,80 YTL'den satışa sunuldu.

