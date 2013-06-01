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Şebnem Ferah'tan Başbakan'a mektup

Ferah: Sayın Başbakanım, eğer söylemezsem insan olarak çok büyük bir yanlışa ortak olmuş gibi hissedeceğim, lütfen bir konuşma daha yapıp özür dileyiniz

01 Haziran 2013 22:18

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, Taksim Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Başbakan Erdoğan’a hitaben bir mektup kaleme aldı. Başbakan Erdoğan’dan bugünkü açıklamaları sebebiyle özür dilemesini isteyen Şebnem Ferah "Siz, bizim Başbakanımızsınız. Rica ediyorum, karşıdan bakıldığında en eksik ifadeyle ‘erk sarhoşluğu’ gibi görünen bu tavrınızı bir tarafa bırakınız ve ivedilikle ‘dinlemeye’ başlayınız." sözleriyle mektubunu sonlandırdı.

 

İşte Ferah'ın Başbakan'a yazdığı o mektup:


"Sayın Başbakanım, az önce konuşmanızı dinledim, küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Unutmayınız; siz, size oy vermeyenlerin, sizinle aynı fikirde olmayanların da başbakanısınız. Günlerdir kendi vatandaşlarınıza ruhen ve bedenen şiddet uygulanmaktadır. Üstelik dünyanın neresine giderseniz gidin ‘doğru’ ve ‘haklı’ sayılacak, parkını, ağaçlarını, şehirlerini korumaya gönüllü insanların masum gösterisine karşılık olarak…


Sayın Başbakanım; lafı hiç uzatmamayayım. Hislerim beni yanıltmıyorsa bugünlerde takınacağınız tavır tarihe nasıl geçeceğiniz konusunda her zamankinden çok daha etkili olacak. Sayın Başbakanım, eğer söylemezsem insan olarak çok büyük bir yanlışa ortak olmuş gibi hissedeceğim, lütfen bir konuşma daha yapıp özür dileyiniz…Bütün kalbimle ve inanarak söylüyorum, bunu bize borçlusunuz.


Sayın ve sevgili Başbakan’ım. Ben ‘bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçe yaşamak’ isteyen vatandaşlarınızdan biriyim. Siz, bizim Başbakanımızsınız. Rica ediyorum, karşıdan bakıldığında en eksik ifadeyle ‘erk sarhoşluğu’ gibi görünen bu tavrınızı bir tarafa bırakınız ve ivedilikle ‘dinlemeye’ başlayınız. Saygılarımla."

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