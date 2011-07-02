Şebnem Ferah annesini kaybetti

T24 - Şarkıcı Şebnem Ferah'ın Yalova'da oturan annesi İfadet Ferah yaşamını yitirdi.



Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın annesi İfadet Ferah, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Ferah'ın cenazesinin, Merakuyu Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Yalova Mezarlığına defnedileceği bildirildi.





Sabah ziyaret etmişti



Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ''50. Uluslararası Bursa Festivali''nde bu akşam konser vermek üzere İstanbul'dan yola çıkan Şebnem Ferah'ın sabah saatlerinde Yalova'da yaşayan annesi İfadet Ferah'ı evinde ziyaret ettiği öğrenildi.





Bu akşamki konseri iptal edildi



Ziyaretin ardından Bursa'ya hareket eden Şebnem Ferah'ın, bir süre sonra yakınlarından annesi İfadet Ferah'ın yaşamını yitirdiği bilgisini aldığı ve yeniden Yalova'ya döndüğü ifade edildi.



Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu akşam yapılacak olan konserinin ertelendiği açıklandı.