T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Şebnem Ferah annesini kaybetti

Şarkıcı Şebnem Ferah'ın Yalova'da oturan annesi İfadet Ferah yaşamını yitirdi.

02 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şarkıcı Şebnem Ferah'ın Yalova'da oturan annesi İfadet Ferah yaşamını yitirdi.

Rock şarkıcısı Şebnem Ferah'ın annesi İfadet Ferah, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Ferah'ın cenazesinin, Merakuyu Camisinde kılınacak ikindi namazının ardından Yalova Mezarlığına defnedileceği bildirildi.



Sabah ziyaret etmişti


Bu arada Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ''50. Uluslararası Bursa Festivali''nde bu akşam konser vermek üzere İstanbul'dan yola çıkan Şebnem Ferah'ın sabah saatlerinde Yalova'da yaşayan annesi İfadet Ferah'ı evinde ziyaret ettiği öğrenildi.



Bu akşamki konseri iptal edildi


Ziyaretin ardından Bursa'ya hareket eden Şebnem Ferah'ın, bir süre sonra yakınlarından annesi İfadet Ferah'ın yaşamını yitirdiği bilgisini aldığı ve yeniden Yalova'ya döndüğü ifade edildi.


Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu akşam yapılacak olan konserinin ertelendiği açıklandı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24