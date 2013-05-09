T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Şebnem Ferah 4 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkardı

Nazım Hikmet şiiri olan 'Çok Yorgunum' Şebnem Ferah tarafından yeniden yorumlandı

09 Mayıs 2013 18:29

Şebnem Ferah, 4 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkardı. Şebnem Ferah’ın, 7. stüdyo albümü 'Od' Pasaj Müzik etiketiyle 9 Mayıs 2013 tarihinde yayınlandı.

4 yıl aranın ardından müzikseverlerin beğenisine sunulan albümün prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük üstlendi. Kayıtları Babajim stüdyolarında, 6 ayda tamamlanan, 10 şarkının yer aldığı albümün, mixleri Murat Bulut, masteringi ise Evren Göknar tarafından Los Angeles Capitol stüdyolarında yapıldı.

Sözü ve müziği Şebnem Ferah’a ait 9 şarkının yer aldığı ‘Od’ albümünde şarkıcının dinleyicilerine bir de cover sürprizi var. Cem Karaca tarafından bestelenmiş bir Nazım Hikmet şiiri olan 'Çok Yorgunum' Şebnem Ferah tarafından yeniden yorumlandı.

ETİKETLER

şebnem ferahalbümod

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24