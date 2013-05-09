Şebnem Ferah, 4 yıl aradan sonra yeni bir albüm çıkardı. Şebnem Ferah’ın, 7. stüdyo albümü 'Od' Pasaj Müzik etiketiyle 9 Mayıs 2013 tarihinde yayınlandı.

4 yıl aranın ardından müzikseverlerin beğenisine sunulan albümün prodüktörlüğünü Tarkan Gözübüyük üstlendi. Kayıtları Babajim stüdyolarında, 6 ayda tamamlanan, 10 şarkının yer aldığı albümün, mixleri Murat Bulut, masteringi ise Evren Göknar tarafından Los Angeles Capitol stüdyolarında yapıldı.

Sözü ve müziği Şebnem Ferah’a ait 9 şarkının yer aldığı ‘Od’ albümünde şarkıcının dinleyicilerine bir de cover sürprizi var. Cem Karaca tarafından bestelenmiş bir Nazım Hikmet şiiri olan 'Çok Yorgunum' Şebnem Ferah tarafından yeniden yorumlandı.