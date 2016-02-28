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Ekonomi

"Şebeke arıza bedeli aboneden talep ediliyor"

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı: Arıza sebebi ile aboneden ek ücret alınması sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır

28 Şubat 2016 20:18

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin, dağıtım şebekelerinde meydana gelen arızaların tespit ve onarım bedeli maliyetini, ilgili mevzuata aykırı olarak abonelere fatura etme yoluna gittiğini iddia etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Altay, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde başta elektrik faturalarındaki dağıtım bedellerine gelen zam olmak üzere, elektrik konusunda çok sayıda şikayet almaya başladıklarını belirtti. Bu alandaki sorunlara ve şikayetlere her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade eden Altay, Adana'dan aldıkları bir şikayete göre, ilgili dağıtım firmasının, yer altı hatlarında meydana gelen arızanın bedelini dahi aboneye fatura etmek istediğini tespit ettiklerini dile getirdi.

Altay, yapılanın hukuki dayanağının bulunmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Elektrik dağıtım şirketi birçok mesken abonesinin bulunduğu bir apartmana elektrik hizmetini götüren yer altı hatlarında meydana gelen arızanın tespitini ücretli yapmaktadır. Arızanın giderilmesi esnasında oluşan maliyeti de vatandaşa yükleyerek tüm giderleri vatandaştan talep etmektedir. Gerekçesini ise 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğine dayandırmıştır. Yer altından geçen şebekede meydana gelen arıza maliyetinin aboneye yüklenmesi, bedelin karşılanmaması ve arızanın giderilmemesi kamu hizmetinin engellenmesidir.

Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğine göre mesken abonelerinde elektrik dağıtım şirketinin sorumluluk alanı bina girişine kadardır. Yani bina girişinden önceki arıza tespiti ve onarımı dağıtım şirketlerinin sorumluluğundadır? Elektrik hizmeti, bir kamu hizmeti, kamu hizmetleri de devletin varlık sebebidir. Kamu ile elektrik şirketlerinin arasındaki anlaşmazlığın bedelini vatandaş ödememelidir. Fatura üzerinden dağıtım bedeli alınırken bir de arıza sebebi ile aboneden ek ücret alınması sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamakta, tüketici vermiş olduğu yatırım bedelinin karşılığını kaliteli hizmet olarak alamamaktadır." 

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