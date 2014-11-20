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Spor

Sebastian Vettel Ferrari'ye transfer oldu

Alman pilot, Ferrari ile yarışacak olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi

20 Kasım 2014 15:07

Kariyerinde dört Formula 1 şampiyonluğu olan Sebastian Vettel, Ferrari takımına transfer oldu. İtalyan takımı ile üç yıllık sözleşme imzalayan Alman pilotun alacağı ücret açıklanmadı.

27 yaşındaki Vettel'in takım arkadaşı, eski şampiyonlardan Kimi Raikkonen olacak.

Ferrari takım direktörü Marco Mattiacci, Formula 1 tarihinde en geç yaşta arka arkaya iki kez şampiyon olmuş Vettel'e güvendiklerini söyledi. Marco Mattiacci, Vettel'in hem genç hem de tecrübeli bir pilot olduğuna dikkat çekti.

Vettel ise transferin açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, çocukluğunda örnek aldığı kişinin Ferrari'de büyük başarılara imza atan Michael Schumacher olduğunu vurguladı. Alman pilot, Ferrari ile yarışacak olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Ferrari Formula 1'de en son 2007'de Kimi Raikkonen ile pilotlar klasmanında şampiyonluk kazanmıştı.

Formula 1'de bu sezonun şampiyonu ise Lewis Hamilton ya da Nico Rosberg olacak.

 

Alonso'nun yerini aldı

 

Sebastian Vettel'in transferinden hemen önce ise İspanyol pilot Fernando Alonso'nun Ferrari'den ayrıldığı açıklandı.

33 yaşındaki Fernando Alonso'nun kariyerinde de iki Formula 1 şampiyonluğu var.

Alonso'nun Ferrari takımı ile iki yıllık sözleşmesi daha vardı.

İspanyol pilotun McLaren takımıyla anlaşması bekleniyor.

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