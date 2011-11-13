T24 - 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Otel’de enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Doğan Haber Ajansı muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir son yolculuklarına uğurlanıyor.



Meslek yaşamlarında hafızalara kazınan haberlere imza atan, ödüller kazanan sevgili arkadaşlarımız Sebahattin Yılmaz’ı Erzurum’da, Cem Emir’i de Tunceli’de toprağa veriyoruz. Yılmaz öğleyin Erzurum Gürcükapı Camisi’nde kılınacak namazın ardından Eski Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek. Emir için Tunceli Cemevi’nde cenaze namazı kılınacak, ardından Cem Emir, Hozat ilçesine bağlı Çığırlı Köyü’nde toprağa verilecek.



Cem Emir için ilk tören DHA Tunceli temsilciliği önünde düzenlendi.



Cem Emir için son görevini yerine getirmek isteyen binlerce kişi tören alanını doldurdu. Arkadaşları ve sevenleri törende Cem hakkındaki düşüncelerini ve hatıralarını anlatırken törende duygusal anlar yaşandı.



Cem'in cenazesi daha sonra alkışlar eşliğinde cenaze aracına götürüldü.





